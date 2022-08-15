https://ria.ru/20220815/urozhay-1809781084.html
Аграрии Подмосковья ожидают рост урожая с открытого грунта
Аграрии Подмосковья ожидают рост урожая с открытого грунта - РИА Новости, 15.08.2022
Аграрии Подмосковья ожидают рост урожая с открытого грунта
Аграрии Московской области рассчитывают на увеличение сборов в овощеводстве с открытого грунта, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:02
2022-08-15T17:02
2022-08-15T17:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Аграрии Московской области рассчитывают на увеличение сборов в овощеводстве с открытого грунта, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."К середине августа сельхозпроизводители уже собрали овощей открытого грунта с площади 0,9 тысяч гектаров, валовый сбор составил 14,8 тысячи тонн. Это показатели на уровне прошлого года, но мы планируем превзойти итоги прошлого года на 10%", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.В ведомстве добавили, что вместе с наращиванием объемов в Московской области идет работа по созданию новых современных овощехранилищ."Эти мощности позволят сохранять собранный урожай и сдерживать рост цен на продукты "борщевого набора". До аграриев, которые собирают овощи открытого грунта, уже доведены все запланированные на этот год средства господдержки сельского хозяйства", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220805/syroproizvodstvo-1807534370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)