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Аграрии Подмосковья ожидают рост урожая с открытого грунта - РИА Новости, 15.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220815/urozhay-1809781084.html
Аграрии Подмосковья ожидают рост урожая с открытого грунта
Аграрии Подмосковья ожидают рост урожая с открытого грунта - РИА Новости, 15.08.2022
Аграрии Подмосковья ожидают рост урожая с открытого грунта
Аграрии Московской области рассчитывают на увеличение сборов в овощеводстве с открытого грунта, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:02
2022-08-15T17:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Аграрии Московской области рассчитывают на увеличение сборов в овощеводстве с открытого грунта, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."К середине августа сельхозпроизводители уже собрали овощей открытого грунта с площади 0,9 тысяч гектаров, валовый сбор составил 14,8 тысячи тонн. Это показатели на уровне прошлого года, но мы планируем превзойти итоги прошлого года на 10%", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.В ведомстве добавили, что вместе с наращиванием объемов в Московской области идет работа по созданию новых современных овощехранилищ."Эти мощности позволят сохранять собранный урожай и сдерживать рост цен на продукты "борщевого набора". До аграриев, которые собирают овощи открытого грунта, уже доведены все запланированные на этот год средства господдержки сельского хозяйства", - отметили в ведомстве.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:02 15.08.2022
 

Аграрии Подмосковья ожидают рост урожая с открытого грунта

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкСвекла
Свекла - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Аграрии Московской области рассчитывают на увеличение сборов в овощеводстве с открытого грунта, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"К середине августа сельхозпроизводители уже собрали овощей открытого грунта с площади 0,9 тысяч гектаров, валовый сбор составил 14,8 тысячи тонн. Это показатели на уровне прошлого года, но мы планируем превзойти итоги прошлого года на 10%", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
Производство сыра в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:14Новости Подмосковья
"Сырная долина" в Подмосковье будет производить до 20 тысяч тонн сыра в год
В ведомстве добавили, что вместе с наращиванием объемов в Московской области идет работа по созданию новых современных овощехранилищ.
"Эти мощности позволят сохранять собранный урожай и сдерживать рост цен на продукты "борщевого набора". До аграриев, которые собирают овощи открытого грунта, уже доведены все запланированные на этот год средства господдержки сельского хозяйства", - отметили в ведомстве.
 
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