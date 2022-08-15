Рейтинг@Mail.ru
Мелитопольский университет получил российскую аккредитацию - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/universitet-1809643904.html
Мелитопольский университет получил российскую аккредитацию
Мелитопольский университет получил российскую аккредитацию - РИА Новости, 15.08.2022
Мелитопольский университет получил российскую аккредитацию
Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию, свидетельство ректору вуза вручил первый замруководителя Рособрнадзора Сергей... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:50
2022-08-15T11:50
россия
общество
запорожская область
мелитополь
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808095990_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_1d55c2712a7af351cca9b4b16e154993.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию, свидетельство ректору вуза вручил первый замруководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, сообщила пресс-служба ведомства."Мелитопольский государственный университет им. А.С. Макаренко успешно прошел процедуру государственной аккредитации в России. Свидетельство об аккредитации ректору вуза Андрею Чуйкову вручил первый заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников. Теперь вуз сможет выдавать своим выпускникам российские дипломы государственного образца", - говорится в сообщении.Отмечается, что в состав Мелитопольского государственного университета вошли четыре вуза Запорожской области: Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет."Это большая победа, большая работа всего коллектива, это ваша заслуга", - сказал Рукавишников в ходе церемонии вручения свидетельства.Почетными гостями университета на церемонии также стали зампредседателя Государственной Думы РФ Борис Чернышов и министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. Участники встречи выразили готовность оказывать университету всестороннюю помощь в его дальнейшем развитии.Ранее российскую аккредитацию получил Мелитопольский многопрофильный колледж, школа № 15 Мелитополя, а также средние общеобразовательные школы № 2 Бердянска, № 1 поселка городского типа Черниговка, № 2 Энергодара, № 1 Купянска, № 11 Изюма.
https://ria.ru/20220812/melitopol-1809077859.html
https://ria.ru/20220810/molodezh-1808724120.html
россия
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808095990_5:247:2406:2048_1920x0_80_0_0_9e049a4be9f63fa1852a2d5e81dfd8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, запорожская область, мелитополь, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Россия, Общество, Запорожская область, Мелитополь, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
11:50 15.08.2022
 
Мелитопольский университет получил российскую аккредитацию

Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию

© РИА Новости / Дмитрий МакеевЛедовая арена в Мелитополе
Ледовая арена в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Ледовая арена в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию, свидетельство ректору вуза вручил первый замруководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, сообщила пресс-служба ведомства.
"Мелитопольский государственный университет им. А.С. Макаренко успешно прошел процедуру государственной аккредитации в России. Свидетельство об аккредитации ректору вуза Андрею Чуйкову вручил первый заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников. Теперь вуз сможет выдавать своим выпускникам российские дипломы государственного образца", - говорится в сообщении.
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 11:04Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией"
Отмечается, что в состав Мелитопольского государственного университета вошли четыре вуза Запорожской области: Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет.
"Это большая победа, большая работа всего коллектива, это ваша заслуга", - сказал Рукавишников в ходе церемонии вручения свидетельства.
Почетными гостями университета на церемонии также стали зампредседателя Государственной Думы РФ Борис Чернышов и министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. Участники встречи выразили готовность оказывать университету всестороннюю помощь в его дальнейшем развитии.
Ранее российскую аккредитацию получил Мелитопольский многопрофильный колледж, школа № 15 Мелитополя, а также средние общеобразовательные школы № 2 Бердянска, № 1 поселка городского типа Черниговка, № 2 Энергодара, № 1 Купянска, № 11 Изюма.
Лидер молодежной организации Мелитополя рассказывает о ситуации в городе - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 19:58Специальная военная операция на Украине
Лидер молодежной организации из Мелитополя рассказала о ситуации в городе
 
РоссияОбществоЗапорожская областьМелитопольФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала