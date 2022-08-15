https://ria.ru/20220815/universitet-1809643904.html

Мелитопольский университет получил российскую аккредитацию

Мелитопольский университет получил российскую аккредитацию - РИА Новости, 15.08.2022

Мелитопольский университет получил российскую аккредитацию

Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию, свидетельство ректору вуза вручил первый замруководителя Рособрнадзора Сергей... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:50

2022-08-15T11:50

2022-08-15T11:50

россия

общество

запорожская область

мелитополь

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию, свидетельство ректору вуза вручил первый замруководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, сообщила пресс-служба ведомства."Мелитопольский государственный университет им. А.С. Макаренко успешно прошел процедуру государственной аккредитации в России. Свидетельство об аккредитации ректору вуза Андрею Чуйкову вручил первый заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников. Теперь вуз сможет выдавать своим выпускникам российские дипломы государственного образца", - говорится в сообщении.Отмечается, что в состав Мелитопольского государственного университета вошли четыре вуза Запорожской области: Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет."Это большая победа, большая работа всего коллектива, это ваша заслуга", - сказал Рукавишников в ходе церемонии вручения свидетельства.Почетными гостями университета на церемонии также стали зампредседателя Государственной Думы РФ Борис Чернышов и министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. Участники встречи выразили готовность оказывать университету всестороннюю помощь в его дальнейшем развитии.Ранее российскую аккредитацию получил Мелитопольский многопрофильный колледж, школа № 15 Мелитополя, а также средние общеобразовательные школы № 2 Бердянска, № 1 поселка городского типа Черниговка, № 2 Энергодара, № 1 Купянска, № 11 Изюма.

https://ria.ru/20220812/melitopol-1809077859.html

https://ria.ru/20220810/molodezh-1808724120.html

россия

запорожская область

мелитополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, запорожская область, мелитополь, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)