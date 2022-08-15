15:30 15.08.2022 (обновлено: 16:35 15.08.2022)
В США рассказали, как звезды Голливуда используют Зеленского
Автор The Hill Курц пишет, что звезды Голливуда привлекают внимание визитами на Украину
© Фото : официальный Telegram-канал Владимира ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи
© Фото : официальный Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Визитами на Украину звезды Голливуда преследуют личные цели, пишет Джуди Курц в статье для издания The Hill.
"Все дело в брендинге. Кого представляют голливудские звезды? Если вы подумаете об этом, то поймете: они представляют только самих себя, потому что они нуждаются и жаждут общественного признания, чтобы создать свой бренд", — говорится в публикации.
Так, в Киеве уже побывали Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Американская актриса Джессика Честейн стала последней, кто встретился с украинским президентом, но почти сразу ее визит раскритиковала западная аудитория, напоминает журналистка.
Курц считает, что Зеленский использует этих артистов, чтобы привлечь внимание медиа и надавить на США и Евросоюз. Однако люди понимают, что знаменитости не могут быть экспертами, поэтому на Западе не особо доверяют их заявлениям о происходящем. Тем не менее поскольку конфликт затягивается и внимание американцев и СМИ может переключиться на другую тему, то и у звезд может пропасть интерес к поездкам на Украину, сделала вывод журналистка.
Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.