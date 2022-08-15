https://ria.ru/20220815/ukraina-1809745228.html

В США рассказали, как звезды Голливуда используют Зеленского

В США рассказали, как звезды Голливуда используют Зеленского - РИА Новости, 15.08.2022

В США рассказали, как звезды Голливуда используют Зеленского

Визитами на Украину звезды Голливуда преследуют личные цели, пишет Джуди Курц в статье для издания The Hill. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:30

2022-08-15T15:30

2022-08-15T16:35

в мире

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Визитами на Украину звезды Голливуда преследуют личные цели, пишет Джуди Курц в статье для издания The Hill. "Все дело в брендинге. Кого представляют голливудские звезды? Если вы подумаете об этом, то поймете: они представляют только самих себя, потому что они нуждаются и жаждут общественного признания, чтобы создать свой бренд", — говорится в публикации.Так, в Киеве уже побывали Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Американская актриса Джессика Честейн стала последней, кто встретился с украинским президентом, но почти сразу ее визит раскритиковала западная аудитория, напоминает журналистка. Курц считает, что Зеленский использует этих артистов, чтобы привлечь внимание медиа и надавить на США и Евросоюз. Однако люди понимают, что знаменитости не могут быть экспертами, поэтому на Западе не особо доверяют их заявлениям о происходящем. Тем не менее поскольку конфликт затягивается и внимание американцев и СМИ может переключиться на другую тему, то и у звезд может пропасть интерес к поездкам на Украину, сделала вывод журналистка. Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.

https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809667665.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, владимир зеленский