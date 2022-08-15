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В США рассказали, как звезды Голливуда используют Зеленского - РИА Новости, 15.08.2022
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В США рассказали, как звезды Голливуда используют Зеленского
В США рассказали, как звезды Голливуда используют Зеленского - РИА Новости, 15.08.2022
В США рассказали, как звезды Голливуда используют Зеленского
Визитами на Украину звезды Голливуда преследуют личные цели, пишет Джуди Курц в статье для издания The Hill. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:30
2022-08-15T16:35
в мире
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Визитами на Украину звезды Голливуда преследуют личные цели, пишет Джуди Курц в статье для издания The Hill. "Все дело в брендинге. Кого представляют голливудские звезды? Если вы подумаете об этом, то поймете: они представляют только самих себя, потому что они нуждаются и жаждут общественного признания, чтобы создать свой бренд", — говорится в публикации.Так, в Киеве уже побывали Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Американская актриса Джессика Честейн стала последней, кто встретился с украинским президентом, но почти сразу ее визит раскритиковала западная аудитория, напоминает журналистка. Курц считает, что Зеленский использует этих артистов, чтобы привлечь внимание медиа и надавить на США и Евросоюз. Однако люди понимают, что знаменитости не могут быть экспертами, поэтому на Западе не особо доверяют их заявлениям о происходящем. Тем не менее поскольку конфликт затягивается и внимание американцев и СМИ может переключиться на другую тему, то и у звезд может пропасть интерес к поездкам на Украину, сделала вывод журналистка. Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
15:30 15.08.2022 (обновлено: 16:35 15.08.2022)
 
В США рассказали, как звезды Голливуда используют Зеленского

Автор The Hill Курц пишет, что звезды Голливуда привлекают внимание визитами на Украину

© Фото : официальный Telegram-канал Владимира ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи
Президент Украины Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : официальный Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Визитами на Украину звезды Голливуда преследуют личные цели, пишет Джуди Курц в статье для издания The Hill.
"Все дело в брендинге. Кого представляют голливудские звезды? Если вы подумаете об этом, то поймете: они представляют только самих себя, потому что они нуждаются и жаждут общественного признания, чтобы создать свой бренд", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 12:47
СМИ: на Западе увидели истинную природу Зеленского
Так, в Киеве уже побывали Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Американская актриса Джессика Честейн стала последней, кто встретился с украинским президентом, но почти сразу ее визит раскритиковала западная аудитория, напоминает журналистка.
Курц считает, что Зеленский использует этих артистов, чтобы привлечь внимание медиа и надавить на США и Евросоюз. Однако люди понимают, что знаменитости не могут быть экспертами, поэтому на Западе не особо доверяют их заявлениям о происходящем. Тем не менее поскольку конфликт затягивается и внимание американцев и СМИ может переключиться на другую тему, то и у звезд может пропасть интерес к поездкам на Украину, сделала вывод журналистка.

Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
12:44
Запад может нанести Украине удар в спину, пишет The Guardian
 
В миреУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
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