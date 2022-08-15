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На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая - РИА Новости, 15.08.2022
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На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая
На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая - РИА Новости, 15.08.2022
На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая
Совместные учения военно-воздушных сил Таиланда и КНР Falcon Strike начались на авиабазе ВВС Таиланда "Удон" на территории северо-восточной провинции Удонтхани, РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:32
2022-08-15T13:32
в мире
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БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Совместные учения военно-воздушных сил Таиланда и КНР Falcon Strike начались на авиабазе ВВС Таиланда "Удон" на территории северо-восточной провинции Удонтхани, сообщает в понедельник Пятый национальный (армейский) телеканал Таиланда.Учения, в которых с обеих сторон задействованы самолеты-истребители, истребители-бомбардировщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, посвящены отработке взаимодействия при развертывании совместных авиагрупп, при выполнении задач по поддержке наземных сил и при ударах по наземным целям.Торжественная церемония открытия учений прошла в воскресенье на базе ВВС Таиланда "Удон", второй по значению авиабазе Таиланда после базы ВВС "Дон Мыанг" в Бангкоке."Учения Falcon Strike направлены на укрепление дружбы между ВВС Таиланда и Китая, совершенствование взаимодействия и сотрудничества военно-воздушных сил двух стран и на укрепление безопасности в регионе", - заявил на церемонии командующий учениями с таиландской стороны вице-маршал авиации Ватчирапхон Мыангной.Учения Falcon Strike проводятся в пятый раз. Впервые учения, заявленные, как регулярные, состоялись в 2015 году, и в последующие годы прошли еще три раза, однако в период ограничений в связи с пандемией COVID-19 два года подряд не проводились. Программа Falcon Strike – 2022 рассчитана на 11 дней, учения завершатся 25 августа.
https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809607025.html
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в мире, таиланд, китай, бангкок
В мире, Таиланд, Китай, Бангкок
13:32 15.08.2022
 
На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая

На таиландской авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
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БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Совместные учения военно-воздушных сил Таиланда и КНР Falcon Strike начались на авиабазе ВВС Таиланда "Удон" на территории северо-восточной провинции Удонтхани, сообщает в понедельник Пятый национальный (армейский) телеканал Таиланда.
Учения, в которых с обеих сторон задействованы самолеты-истребители, истребители-бомбардировщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, посвящены отработке взаимодействия при развертывании совместных авиагрупп, при выполнении задач по поддержке наземных сил и при ударах по наземным целям.
Китайский военный вертолет пролетает над одной из ближайших к Тайваню точек Китая - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
10:08
Китайская армия начала учения близ Тайваня
Торжественная церемония открытия учений прошла в воскресенье на базе ВВС Таиланда "Удон", второй по значению авиабазе Таиланда после базы ВВС "Дон Мыанг" в Бангкоке.
"Учения Falcon Strike направлены на укрепление дружбы между ВВС Таиланда и Китая, совершенствование взаимодействия и сотрудничества военно-воздушных сил двух стран и на укрепление безопасности в регионе", - заявил на церемонии командующий учениями с таиландской стороны вице-маршал авиации Ватчирапхон Мыангной.
Учения Falcon Strike проводятся в пятый раз. Впервые учения, заявленные, как регулярные, состоялись в 2015 году, и в последующие годы прошли еще три раза, однако в период ограничений в связи с пандемией COVID-19 два года подряд не проводились. Программа Falcon Strike – 2022 рассчитана на 11 дней, учения завершатся 25 августа.
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ВМС Китая провели учения в Южно-Китайском море
 
В миреТаиландКитайБангкок
 
 
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