https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809691597.html

На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая

На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая - РИА Новости, 15.08.2022

На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая

Совместные учения военно-воздушных сил Таиланда и КНР Falcon Strike начались на авиабазе ВВС Таиланда "Удон" на территории северо-восточной провинции Удонтхани, РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:32

2022-08-15T13:32

2022-08-15T13:32

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БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Совместные учения военно-воздушных сил Таиланда и КНР Falcon Strike начались на авиабазе ВВС Таиланда "Удон" на территории северо-восточной провинции Удонтхани, сообщает в понедельник Пятый национальный (армейский) телеканал Таиланда.Учения, в которых с обеих сторон задействованы самолеты-истребители, истребители-бомбардировщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, посвящены отработке взаимодействия при развертывании совместных авиагрупп, при выполнении задач по поддержке наземных сил и при ударах по наземным целям.Торжественная церемония открытия учений прошла в воскресенье на базе ВВС Таиланда "Удон", второй по значению авиабазе Таиланда после базы ВВС "Дон Мыанг" в Бангкоке."Учения Falcon Strike направлены на укрепление дружбы между ВВС Таиланда и Китая, совершенствование взаимодействия и сотрудничества военно-воздушных сил двух стран и на укрепление безопасности в регионе", - заявил на церемонии командующий учениями с таиландской стороны вице-маршал авиации Ватчирапхон Мыангной.Учения Falcon Strike проводятся в пятый раз. Впервые учения, заявленные, как регулярные, состоялись в 2015 году, и в последующие годы прошли еще три раза, однако в период ограничений в связи с пандемией COVID-19 два года подряд не проводились. Программа Falcon Strike – 2022 рассчитана на 11 дней, учения завершатся 25 августа.

https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809607025.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, таиланд, китай, бангкок