https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809691597.html
На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая
На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая - РИА Новости, 15.08.2022
На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая
Совместные учения военно-воздушных сил Таиланда и КНР Falcon Strike начались на авиабазе ВВС Таиланда "Удон" на территории северо-восточной провинции Удонтхани, РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:32
2022-08-15T13:32
2022-08-15T13:32
в мире
таиланд
китай
бангкок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/14/1494671466_0:88:4001:2338_1920x0_80_0_0_08f368884f52c6b1f4556297302cdeae.jpg
БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Совместные учения военно-воздушных сил Таиланда и КНР Falcon Strike начались на авиабазе ВВС Таиланда "Удон" на территории северо-восточной провинции Удонтхани, сообщает в понедельник Пятый национальный (армейский) телеканал Таиланда.Учения, в которых с обеих сторон задействованы самолеты-истребители, истребители-бомбардировщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, посвящены отработке взаимодействия при развертывании совместных авиагрупп, при выполнении задач по поддержке наземных сил и при ударах по наземным целям.Торжественная церемония открытия учений прошла в воскресенье на базе ВВС Таиланда "Удон", второй по значению авиабазе Таиланда после базы ВВС "Дон Мыанг" в Бангкоке."Учения Falcon Strike направлены на укрепление дружбы между ВВС Таиланда и Китая, совершенствование взаимодействия и сотрудничества военно-воздушных сил двух стран и на укрепление безопасности в регионе", - заявил на церемонии командующий учениями с таиландской стороны вице-маршал авиации Ватчирапхон Мыангной.Учения Falcon Strike проводятся в пятый раз. Впервые учения, заявленные, как регулярные, состоялись в 2015 году, и в последующие годы прошли еще три раза, однако в период ограничений в связи с пандемией COVID-19 два года подряд не проводились. Программа Falcon Strike – 2022 рассчитана на 11 дней, учения завершатся 25 августа.
https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809607025.html
https://ria.ru/20220811/kitay-1808856524.html
таиланд
китай
бангкок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/14/1494671466_238:0:3583:2509_1920x0_80_0_0_a4463014b3f54d7b6da2c7b9917b512b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, китай, бангкок
В мире, Таиланд, Китай, Бангкок
На авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая
На таиландской авиабазе "Удон" начались совместные учения ВВС Таиланда и Китая
БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Совместные учения военно-воздушных сил Таиланда и КНР Falcon Strike начались на авиабазе ВВС Таиланда "Удон" на территории северо-восточной провинции Удонтхани, сообщает в понедельник Пятый национальный (армейский) телеканал Таиланда.
Учения, в которых с обеих сторон задействованы самолеты-истребители, истребители-бомбардировщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, посвящены отработке взаимодействия при развертывании совместных авиагрупп, при выполнении задач по поддержке наземных сил и при ударах по наземным целям.
Торжественная церемония открытия учений прошла в воскресенье на базе ВВС Таиланда
"Удон", второй по значению авиабазе Таиланда после базы ВВС "Дон Мыанг" в Бангкоке
.
"Учения Falcon Strike направлены на укрепление дружбы между ВВС Таиланда и Китая
, совершенствование взаимодействия и сотрудничества военно-воздушных сил двух стран и на укрепление безопасности в регионе", - заявил на церемонии командующий учениями с таиландской стороны вице-маршал авиации Ватчирапхон Мыангной.
Учения Falcon Strike проводятся в пятый раз. Впервые учения, заявленные, как регулярные, состоялись в 2015 году, и в последующие годы прошли еще три раза, однако в период ограничений в связи с пандемией COVID-19 два года подряд не проводились. Программа Falcon Strike – 2022 рассчитана на 11 дней, учения завершатся 25 августа.