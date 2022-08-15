https://ria.ru/20220815/tseny-1809726139.html

В Британии предложили план по заморозке цен на энергию

В Британии предложили план по заморозке цен на энергию - РИА Новости, 15.08.2022

В Британии предложили план по заморозке цен на энергию

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер предложил план, направленный на заморозку максимально допустимого размера счета за энергию... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:52

2022-08-15T14:52

2022-08-15T14:52

великобритания

лейбористская партия великобритании

кир стармер

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер предложил план, направленный на заморозку максимально допустимого размера счета за энергию для населения на фоне роста цен и инфляции."Лейбористская партия остановит рост ценового порога на энергию с помощью налога на прибыль нефтяных и газовый компаний. Это сэкономит вам 1000 фунтов стерлингов этой зимой", - сообщил он в своём Twitter.Находящиеся у власти консерваторы уже ввели налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний для привлечения в бюджет пяти миллиардов фунтов стерлингов. Предполагается, что средства пойдут на финансовую помощь гражданам, которых наиболее сильно затронул нынешний рост цен, однако власти не предлагали меры, связанные с замораживанием цен на энергию для населения.В отличие от идеи консерваторов план Стармера предусматривает замораживание максимально допустимого размера годового счета за энергию, который в противном случае уже в октябре вырастет на 80% и составит около 3600 фунтов стерлингов, пишет газета Guardian.Реализация плана лейбористов будет стоить 29 миллиардов фунтов стерлингов, при этом восемь из них предполагается получить за счет налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний, сообщает издание.Оставшуюся часть суммы лейбористы предлагают собрать за счёт отмены выплат населению в размере 400 фунтов в качестве финансовой поддержки (в общей сложности 14 миллиардов фунтов) и снижения процентов по выплатам госдолга (7 миллиардов фунтов), сообщает издание.Этот план является частью более обширной стратегии лейбористов, которая также включает утепление 19 миллионов домов в последующие 10 лет, говорится в статье.Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимальный допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2000 фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Следующее повышение максимального предела на оплату счетов планируется в октябре 2022 года. По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, в октябре средний счет за потребление энергии в Британии будет составлять 3582 фунта стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет рекордных 4266 фунтов, а с апреля - 4427 фунтов.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4%.

https://ria.ru/20220815/poliv-1809650434.html

https://ria.ru/20220810/inflyatsiya-1808542289.html

https://ria.ru/20220810/britaniya-1808513345.html

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великобритания, лейбористская партия великобритании, кир стармер