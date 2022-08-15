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Трамп допустил, что ФБР могло подкинуть ему что угодно во время обыска - РИА Новости, 15.08.2022
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Трамп допустил, что ФБР могло подкинуть ему что угодно во время обыска
Трамп допустил, что ФБР могло подкинуть ему что угодно во время обыска - РИА Новости, 15.08.2022
Трамп допустил, что ФБР могло подкинуть ему что угодно во время обыска
Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:25
2022-08-15T18:27
в мире
сша
федеральное бюро расследований сша
министерство юстиции сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики.По словам Трампа, ФБР заставило находящихся в его имении людей отключить камеры наблюдения и запретило им передвигаться внутри здания.Экс-президент сообщил, что уже предложил министерству юстиции США помощь в рамках расследования по факту обыска в своем поместье, но до сих пор не получил ответа властей."Если есть что-то, что мы можем сделать для помощи, я и мои люди определенно готовы это сделать", - отметил он."Страна находится в очень большой опасности. Я никогда раньше не видел, чтобы уровень агрессии был настолько высок", - добавил Трамп.По мнению Трампа, если не принять меры для снижения текущей напряженности, то в США могут произойти "ужасные вещи".На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, не позволив никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов - до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220815/amerika-1809636478.html
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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, министерство юстиции сша, дональд трамп
В мире, США, Федеральное бюро расследований США, Министерство юстиции США, Дональд Трамп
18:25 15.08.2022 (обновлено: 18:27 15.08.2022)
 
Трамп допустил, что ФБР могло подкинуть ему что угодно во время обыска

Трамп допустил, что агенты ФБР во время обыска в его доме могли подкинуть что угодно

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики.
"Они (ФБР) могли взять и подложить всё, что пожелали", - заявил он в понедельник в интервью телеканалу Fox News.
По словам Трампа, ФБР заставило находящихся в его имении людей отключить камеры наблюдения и запретило им передвигаться внутри здания.
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Экс-президент сообщил, что уже предложил министерству юстиции США помощь в рамках расследования по факту обыска в своем поместье, но до сих пор не получил ответа властей.
"Если есть что-то, что мы можем сделать для помощи, я и мои люди определенно готовы это сделать", - отметил он.
"Страна находится в очень большой опасности. Я никогда раньше не видел, чтобы уровень агрессии был настолько высок", - добавил Трамп.
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По мнению Трампа, если не принять меры для снижения текущей напряженности, то в США могут произойти "ужасные вещи".
"Еще не было такого времени, что силы правопорядка использовались для проникновения в дом бывшего президента США", - заключил он.
На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, не позволив никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.
Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов - до 20 лет тюрьмы.
Президент США Джо Байден после падения на трапе самолета - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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