https://ria.ru/20220815/territorii-1809700180.html

Освобожденные территории были в упадке при киевских властях, заявил Аксенов

Освобожденные территории были в упадке при киевских властях, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.08.2022

Освобожденные территории были в упадке при киевских властях, заявил Аксенов

Освобожденные территории пришли в упадок под руководством украинских властей, стоит колоссальное количество задач по их восстановлению, заявил глава Крыма... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:59

2022-08-15T13:59

2022-08-15T13:59

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

запорожская область

херсон

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Освобожденные территории пришли в упадок под руководством украинских властей, стоит колоссальное количество задач по их восстановлению, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Чем больше вникаем в процесс, тем больше понимаем, сколько необходимо восстанавливать после руководства украинскими властями. Разорение было регионов, вся инфраструктура уничтожена. Поэтому задач перед правительством Российской Федерации, перед органами власти, перед субъектами колоссальное количество… Дороги прибиты, инфраструктура находится в тяжелом состоянии, большинство объектов не ремонтировались никогда", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, по его словам, украинские войска продолжают обстреливать и разрушать освобожденные регионы."Работы для восстановления будет еще больше, чем просто разрушенная экономика неумелым и неэффективным управлением", - подчеркнул Аксенов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220812/krym-1809141810.html

https://ria.ru/20220809/krym-1808447751.html

россия

херсонская область

запорожская область

херсон

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , запорожская область, херсон, республика крым, сергей аксенов (политик)