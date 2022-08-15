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Освобожденные территории были в упадке при киевских властях, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/territorii-1809700180.html
Освобожденные территории были в упадке при киевских властях, заявил Аксенов
Освобожденные территории были в упадке при киевских властях, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.08.2022
Освобожденные территории были в упадке при киевских властях, заявил Аксенов
Освобожденные территории пришли в упадок под руководством украинских властей, стоит колоссальное количество задач по их восстановлению, заявил глава Крыма... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:59
2022-08-15T13:59
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
запорожская область
херсон
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Освобожденные территории пришли в упадок под руководством украинских властей, стоит колоссальное количество задач по их восстановлению, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Чем больше вникаем в процесс, тем больше понимаем, сколько необходимо восстанавливать после руководства украинскими властями. Разорение было регионов, вся инфраструктура уничтожена. Поэтому задач перед правительством Российской Федерации, перед органами власти, перед субъектами колоссальное количество… Дороги прибиты, инфраструктура находится в тяжелом состоянии, большинство объектов не ремонтировались никогда", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, по его словам, украинские войска продолжают обстреливать и разрушать освобожденные регионы."Работы для восстановления будет еще больше, чем просто разрушенная экономика неумелым и неэффективным управлением", - подчеркнул Аксенов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220812/krym-1809141810.html
https://ria.ru/20220809/krym-1808447751.html
россия
херсонская область
запорожская область
херсон
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россия, херсонская область , запорожская область, херсон, республика крым, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Запорожская область, Херсон, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
13:59 15.08.2022
 
Освобожденные территории были в упадке при киевских властях, заявил Аксенов

Аксенов заявил, что освобожденные территории находились в упадке при украинских властях

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Освобожденные территории пришли в упадок под руководством украинских властей, стоит колоссальное количество задач по их восстановлению, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Чем больше вникаем в процесс, тем больше понимаем, сколько необходимо восстанавливать после руководства украинскими властями. Разорение было регионов, вся инфраструктура уничтожена. Поэтому задач перед правительством Российской Федерации, перед органами власти, перед субъектами колоссальное количество… Дороги прибиты, инфраструктура находится в тяжелом состоянии, большинство объектов не ремонтировались никогда", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
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Кроме того, по его словам, украинские войска продолжают обстреливать и разрушать освобожденные регионы.
"Работы для восстановления будет еще больше, чем просто разрушенная экономика неумелым и неэффективным управлением", - подчеркнул Аксенов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЗапорожская областьХерсонРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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