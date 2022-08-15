https://ria.ru/20220815/tekhnika-1809732738.html
Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин
Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2022
Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин
Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать на равноправных условиях, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:05
2022-08-15T15:05
2022-08-15T15:11
владимир путин
форум "армия-2022"
безопасность
одкб
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808322038_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_109b3a830ba821dc47e96249f74f81db.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать на равноправных условиях, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", - сказал Путин на открытии форума "Армия-2022".
https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808322038_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b04ee15fa33322fa2de8679f5d27a68e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, форум "армия-2022", безопасность, одкб, шос
Владимир Путин, Форум "Армия-2022", Безопасность, ОДКБ, ШОС
15:05 15.08.2022 (обновлено: 15:11 15.08.2022)
Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин
Путин: Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов техники