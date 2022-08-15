https://ria.ru/20220815/tekhnika-1809732738.html

Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин

Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2022

Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин

Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать на равноправных условиях, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:05

2022-08-15T15:05

2022-08-15T15:11

владимир путин

форум "армия-2022"

безопасность

одкб

шос

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать на равноправных условиях, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", - сказал Путин на открытии форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, форум "армия-2022", безопасность, одкб, шос