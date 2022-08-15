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Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2022
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Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин
Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин - РИА Новости, 15.08.2022
Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин
Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать на равноправных условиях, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:05
2022-08-15T15:11
владимир путин
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безопасность
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать на равноправных условиях, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", - сказал Путин на открытии форума "Армия-2022".
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владимир путин, форум "армия-2022", безопасность, одкб, шос
Владимир Путин, Форум "Армия-2022", Безопасность, ОДКБ, ШОС
15:05 15.08.2022 (обновлено: 15:11 15.08.2022)
 
Россия готова развивать связи для создания новой техники, заявил Путин

Путин: Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов техники

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать на равноправных условиях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", - сказал Путин на открытии форума "Армия-2022".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15:05
Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами
 
Владимир ПутинФорум "Армия-2022"БезопасностьОДКБШОС
 
 
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