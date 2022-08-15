https://ria.ru/20220815/tayvan-1809607839.html

В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов на Тайвань

В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов на Тайвань - РИА Новости, 15.08.2022

В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов на Тайвань

Китай предупреждает США и Тайбэй, что использование Тайваня для контроля над КНР обречено на провал, заявил в понедельник официальный представитель минобороны... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:10

2022-08-15T10:10

2022-08-15T10:28

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ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Китай предупреждает США и Тайбэй, что использование Тайваня для контроля над КНР обречено на провал, заявил в понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь, комментируя визит на остров делегации конгрессменов из США.В воскресенье МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань. Ранее Американский институт на Тайване (который де-факто выполняет роль посольства США на острове) сообщил, что делегация посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион. Всего в делегацию вошли пять политиков. Отмечалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес."Это (визит - ред.) серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, подает неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", полностью обнажает лицо США как разрушителя мира и стабильность в Тайваньском проливе", - сказал У Цянь, чьи слова приводятся в официальном аккаунте минобороны в WeChat.У Цянь добавил, что Тайвань является частью Китая, и иностранные силы не должны вмешиваться в этот вопрос."Мы предупреждаем США и Демократическую прогрессивную партию Тайваня, что попытки с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал. Полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству", - сказал он.

https://ria.ru/20220814/tayvan-1809488643.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, у цянь, сша, wechat