10:10 15.08.2022 (обновлено: 10:28 15.08.2022)
В Минобороны Китая прокомментировали визит конгрессменов на Тайвань
В КНР назвали визит конгрессменов на Тайвань посягательством на целостность Китая
Делегация американских конгрессменов в аэропорту Тайбэя, Тайвань
ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Китай предупреждает США и Тайбэй, что использование Тайваня для контроля над КНР обречено на провал, заявил в понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь, комментируя визит на остров делегации конгрессменов из США.
В воскресенье МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань. Ранее Американский институт на Тайване (который де-факто выполняет роль посольства США на острове) сообщил, что делегация посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион. Всего в делегацию вошли пять политиков. Отмечалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
"Это (визит - ред.) серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, подает неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", полностью обнажает лицо США как разрушителя мира и стабильность в Тайваньском проливе", - сказал У Цянь, чьи слова приводятся в официальном аккаунте минобороны в WeChat.
У Цянь добавил, что Тайвань является частью Китая, и иностранные силы не должны вмешиваться в этот вопрос.
"Мы предупреждаем США и Демократическую прогрессивную партию Тайваня, что попытки с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал. Полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству", - сказал он.
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