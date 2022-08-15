https://ria.ru/20220815/stroitelstvo-1809765597.html

Азаров проверил строительство развязки на пересечении двух улиц в Самаре

Азаров проверил строительство развязки на пересечении двух улиц в Самаре - РИА Новости, 15.08.2022

Азаров проверил строительство развязки на пересечении двух улиц в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, возводимой в рамках... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:16

2022-08-15T16:16

2022-08-15T16:16

россия

самара

самарская область

дмитрий азаров

общество

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САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, возводимой в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона."В Самаре в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, опережающими темпами продолжается возведение двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Ход строительства объекта, имеющего стратегическое значение для улучшения качества улично-дорожной сети города, проверил губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, основные строительные работы на объекте начались в мае 2021 года. В понедельник начальник участка подрядной организации Роман Веденин доложил, что к середине августа текущего года работы вышли на финишную прямую, текущая общая техническая готовность объекта превышает 70%, строительство развязки идет с опережением графика.Азаров, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо сохранить высокий темп строительства. По контракту срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2023 года. Глава региона перед подрядчиками поставил задачу: сохраняя качество строительства, уже в октябре этого года открыть рабочее движение."Проект долгожданный - нагрузка на этот перекресток всегда была колоссальная. Важность проекта сподвигает нас к тому, чтобы сделать все необходимые работы как можно скорее. Темпы строительства ускоряем. Для этого все необходимое финансирование мы предоставили, и строители не подводят. Сейчас идем с опережением минимум на полгода. Постараемся приложить все усилия, чтобы в октябре было открыто техническое рабочее движение. Это еще не окончание всех работ по строительству, но движение уже планируем начать", - приводит слова Азарова пресс-служба.Веденин заверил губернатора, что сейчас у строителей есть все, чтобы выполнить поставленную задачу: "Сплоченность команды строителей, стабильное финансирование, бесперебойные и своевременные поставки стройматериалов - все это позволяет нам вести работу качественно и быстро", - цитирует Веденина пресс-служба.Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии предусматривает устройство путепровода в 575 метров и автомобильной дороги общей протяженностью 1,2 километра. Также будут сделаны тротуары, освещение, благоустройство и озеленение прилегающей территории. На развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии будет шесть полос движения, по три полосы в каждом направлении. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков Самары позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть в этом районе города.

https://ria.ru/20220810/doroga-1808478461.html

https://realty.ria.ru/20220810/mosty-1808536959.html

https://ria.ru/20220815/dorogi-1809669906.html

россия

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, самара, самарская область, дмитрий азаров, общество