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Азаров проверил строительство развязки на пересечении двух улиц в Самаре - РИА Новости, 15.08.2022
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Азаров проверил строительство развязки на пересечении двух улиц в Самаре
Азаров проверил строительство развязки на пересечении двух улиц в Самаре - РИА Новости, 15.08.2022
Азаров проверил строительство развязки на пересечении двух улиц в Самаре
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, возводимой в рамках... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:16
2022-08-15T16:16
россия
самара
самарская область
дмитрий азаров
общество
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САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, возводимой в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона."В Самаре в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, опережающими темпами продолжается возведение двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Ход строительства объекта, имеющего стратегическое значение для улучшения качества улично-дорожной сети города, проверил губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, основные строительные работы на объекте начались в мае 2021 года. В понедельник начальник участка подрядной организации Роман Веденин доложил, что к середине августа текущего года работы вышли на финишную прямую, текущая общая техническая готовность объекта превышает 70%, строительство развязки идет с опережением графика.Азаров, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо сохранить высокий темп строительства. По контракту срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2023 года. Глава региона перед подрядчиками поставил задачу: сохраняя качество строительства, уже в октябре этого года открыть рабочее движение."Проект долгожданный - нагрузка на этот перекресток всегда была колоссальная. Важность проекта сподвигает нас к тому, чтобы сделать все необходимые работы как можно скорее. Темпы строительства ускоряем. Для этого все необходимое финансирование мы предоставили, и строители не подводят. Сейчас идем с опережением минимум на полгода. Постараемся приложить все усилия, чтобы в октябре было открыто техническое рабочее движение. Это еще не окончание всех работ по строительству, но движение уже планируем начать", - приводит слова Азарова пресс-служба.Веденин заверил губернатора, что сейчас у строителей есть все, чтобы выполнить поставленную задачу: "Сплоченность команды строителей, стабильное финансирование, бесперебойные и своевременные поставки стройматериалов - все это позволяет нам вести работу качественно и быстро", - цитирует Веденина пресс-служба.Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии предусматривает устройство путепровода в 575 метров и автомобильной дороги общей протяженностью 1,2 километра. Также будут сделаны тротуары, освещение, благоустройство и озеленение прилегающей территории. На развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии будет шесть полос движения, по три полосы в каждом направлении. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков Самары позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть в этом районе города.
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россия, самара, самарская область, дмитрий азаров, общество
Россия, Самара, Самарская область, Дмитрий Азаров, Общество
16:16 15.08.2022
 
Азаров проверил строительство развязки на пересечении двух улиц в Самаре

Губернатор Азаров проверил строительство развязки на пересечении двух улиц в Самаре

© Фото пресс-службы Правительства Самарской областиДмитрий Азаров проверил ход строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
Дмитрий Азаров проверил ход строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
© Фото пресс-службы Правительства Самарской области
Дмитрий Азаров проверил ход строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, возводимой в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Самаре в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, опережающими темпами продолжается возведение двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Ход строительства объекта, имеющего стратегическое значение для улучшения качества улично-дорожной сети города, проверил губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, основные строительные работы на объекте начались в мае 2021 года. В понедельник начальник участка подрядной организации Роман Веденин доложил, что к середине августа текущего года работы вышли на финишную прямую, текущая общая техническая готовность объекта превышает 70%, строительство развязки идет с опережением графика.
Азаров, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо сохранить высокий темп строительства. По контракту срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2023 года. Глава региона перед подрядчиками поставил задачу: сохраняя качество строительства, уже в октябре этого года открыть рабочее движение.
"Проект долгожданный - нагрузка на этот перекресток всегда была колоссальная. Важность проекта сподвигает нас к тому, чтобы сделать все необходимые работы как можно скорее. Темпы строительства ускоряем. Для этого все необходимое финансирование мы предоставили, и строители не подводят. Сейчас идем с опережением минимум на полгода. Постараемся приложить все усилия, чтобы в октябре было открыто техническое рабочее движение. Это еще не окончание всех работ по строительству, но движение уже планируем начать", - приводит слова Азарова пресс-служба.
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Веденин заверил губернатора, что сейчас у строителей есть все, чтобы выполнить поставленную задачу: "Сплоченность команды строителей, стабильное финансирование, бесперебойные и своевременные поставки стройматериалов - все это позволяет нам вести работу качественно и быстро", - цитирует Веденина пресс-служба.
Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии предусматривает устройство путепровода в 575 метров и автомобильной дороги общей протяженностью 1,2 километра. Также будут сделаны тротуары, освещение, благоустройство и озеленение прилегающей территории. На развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии будет шесть полос движения, по три полосы в каждом направлении. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков Самары позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть в этом районе города.
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РоссияСамараСамарская областьДмитрий АзаровОбщество
 
 
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