https://ria.ru/20220815/strelba-1809722945.html

В США три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений

В США три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений - РИА Новости, 15.08.2022

В США три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений

Три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений Six Flags в американском штате Иллинойс, сообщила полиция. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:43

2022-08-15T14:43

2022-08-15T14:43

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений Six Flags в американском штате Иллинойс, сообщила полиция.Как отмечает полиция, в воскресенье, в 19.50 по местному времени (3.50 мск понедельника), в полицейское отделение поступило несколько звонков о стрельбе в парке. По данным ведомства, стрелявшие заехали на парковку парка и поехали к главному входу. Выйдя из машины, подозреваемые начали стрельбу, после этого сели обратно в машину и скрылись с места преступления."Двое пострадавших доставлены в медицинский центр Advocate Condell с травмами, не представляющими угрозу для жизни... Третья жертва... отказалась от госпитализации", - говорится в заявлении полиции в соцсети.Согласно ведомству, стрельба не была "случайным актом", а "целенаправленным инцидентом", произошедшим за пределами парка. Как отмечается, расследование продолжается, посетителей и персонал парка эвакуируют.

https://ria.ru/20220808/strelba-1808176111.html

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в мире, сша, иллинойс