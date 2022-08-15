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В США три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений - РИА Новости, 15.08.2022
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В США три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений
В США три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений - РИА Новости, 15.08.2022
В США три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений
Три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений Six Flags в американском штате Иллинойс, сообщила полиция. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:43
2022-08-15T14:43
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений Six Flags в американском штате Иллинойс, сообщила полиция.Как отмечает полиция, в воскресенье, в 19.50 по местному времени (3.50 мск понедельника), в полицейское отделение поступило несколько звонков о стрельбе в парке. По данным ведомства, стрелявшие заехали на парковку парка и поехали к главному входу. Выйдя из машины, подозреваемые начали стрельбу, после этого сели обратно в машину и скрылись с места преступления."Двое пострадавших доставлены в медицинский центр Advocate Condell с травмами, не представляющими угрозу для жизни... Третья жертва... отказалась от госпитализации", - говорится в заявлении полиции в соцсети.Согласно ведомству, стрельба не была "случайным актом", а "целенаправленным инцидентом", произошедшим за пределами парка. Как отмечается, расследование продолжается, посетителей и персонал парка эвакуируют.
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в мире, сша, иллинойс
В мире, США, Иллинойс
14:43 15.08.2022
 
В США три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений

В Иллинойсе три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений Six Flags

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений Six Flags в американском штате Иллинойс, сообщила полиция.
Как отмечает полиция, в воскресенье, в 19.50 по местному времени (3.50 мск понедельника), в полицейское отделение поступило несколько звонков о стрельбе в парке. По данным ведомства, стрелявшие заехали на парковку парка и поехали к главному входу. Выйдя из машины, подозреваемые начали стрельбу, после этого сели обратно в машину и скрылись с места преступления.
"Двое пострадавших доставлены в медицинский центр Advocate Condell с травмами, не представляющими угрозу для жизни... Третья жертва... отказалась от госпитализации", - говорится в заявлении полиции в соцсети.
Согласно ведомству, стрельба не была "случайным актом", а "целенаправленным инцидентом", произошедшим за пределами парка. Как отмечается, расследование продолжается, посетителей и персонал парка эвакуируют.
Штурмовые винтовки и пистолеты в оружейном магазине в Иллинойсе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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В США с начала года зафиксировали четыреста случаев массовой стрельбы
 
В миреСШАИллинойс
 
 
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