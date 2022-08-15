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Уход США из Афганистана стал провалом однополярного мира, заявил политолог

Уход США из Афганистана стал провалом однополярного мира, заявил политолог - РИА Новости, 15.08.2022

Уход США из Афганистана стал провалом однополярного мира, заявил политолог

Уход войск США из Афганистана, год назад открывший путь к власти в движению "Талибан"* – это окончательный провал политики однополярного "американского мира",... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:02

2022-08-15T21:02

2022-08-15T21:02

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БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Уход войск США из Афганистана, год назад открывший путь к власти в движению "Талибан"* – это окончательный провал политики однополярного "американского мира", заявил РИА Новости известный таиландский политолог и международный обозреватель СМИ Таиланда Нитипхумтханат Минг-Ручиралай."Это окончательный провал Pax Americana, однополярного "американского мира" в его политической форме. После ухода войск США из Афганистана, такого, каким он был и каким видел его весь мир на экранах телевизоров, у друзей США пропали последние иллюзии по поводу возможности Америки единолично управлять мировыми процессами, а у соперников США на мировой арене прибавилось друзей", - сказал эксперт."После 15 августа 2021 года мировое сообщество все еще будет есть бургеры и смотреть голливудские фильмы, но уже никогда больше не будет смотреть на США, как на мирового гегемона, которого следует во всем слушаться и на которого следует полагаться, как на сильного союзника", - добавил он.В этом смысле вывод американских войск из Афганистана в 2021 году коренным образом отличается от вывода из Южного Вьетнама в 1975 году, считает эксперт."Тогда, конечно, США не могли претендовать на мировое лидерство, потому что в мире было два полюса – США и Советский Союз. Но в половине мира США сохраняли безусловное лидерство, и оно не пострадало так сильно от поражения во Вьетнаме, как нынешние претензии Вашингтона на гегемонию в мире катастрофически пострадали от поражения в Афганистане", - сказал Минг-Ручиралай.По его мнению, "дело тут не только в сохранявшейся тогда военной силе США, ведь она во многом сохраняется и сейчас"."Но в 1973 – 1975 годах вывод американских войск из Юго-Восточной Азии, не только из Вьетнама, но и из Таиланда, который играл тогда роль американского тыла в войне, был обусловлен, прежде всего, мощным антивоенным движением в самих США", - сказал он.По его словам, это был момент, когда после долгих лет войны американская демократия показала всему миру свою способность осознавать и исправлять ошибки, сделанные властями страны."Тогда действия США по прекращению войны и вывод войск, причины которых, благодаря СМИ, знал и понимал весь мир, только укрепили уважение к Америке среди ее союзников и друзей. Так было и в Таиланде: ведь и у нас, в стране, которая считалась ближайшим союзником США в Юго-Восточной Азии, годами проходили массовые акции против войны во Вьетнаме", - напомнил эксперт."Я хорошо помню свою раннюю юность, которая пришлась как раз на то время, и помню пронизывающее все общество чувство облегчения от того, что война, наконец, закончена, и американские войска уходят домой, и недалеко уже то время, когда залечатся раны, и Юго-Восточная Азия начнет по призыву Таиланда и Китая "перестраивать поля сражений в торговые площади", - сказал Минг-Ручиралай.Он отметил, что в тогдашней атмосфере при этом не было массового негатива по отношению к США."Наоборот, тот факт, что после нескольких лет открытого и массового волеизъявления американского народа и народов стран-союзников США в Вашингтоне наконец возобладал разум и войска были выведены, только укрепил уважение к Америке как к демократической стране, народ которой показал всему миру истинную силу демократии, так это многим тогда виделось" - рассказал эксперт."Поэтому я считаю, что поражение во Вьетнаме стало в определенном смысле победой "американского мира" в рамках той половины Земли, которая не входила в социалистическое содружество. По крайней мере, именно после окончания войны резко увеличился приток студентов из стран Азии в американские вузы, а "американский образ жизни" стали копировать в больших азиатских городах", - сказал Минг-Ручиралай.По его словам, сейчас видно совершенно явственно, что ничего подобного после окончания 20-летней войны США в Афганистане не происходит. Наоборот, как в политической, так и в экономической и культурной сфере в странах Азии сегодня растет влияние других мировых держав – Китая, Индии, России, считает эксперт."И в этом не решающую, конечно, но и немалую роль сыграл и беспорядочный уход США из Афганистана, который явно не был результатом победы демократии, так как никакого широкого массового движения за вывод войск из Афганистана в Америке и мире не было. Он, скорее, стал результатом других внутриполитических событий и явлений в Америке, в том числе борьбы американских элит между собой в период небывалого политического размежевания в американском обществе", - заключил Минг-Ручиралай.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20220815/vyzov-1809829371.html

https://ria.ru/20220815/kitay-1809638048.html

https://ria.ru/20220814/gerontokratiya-1809445604.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

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