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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.08.2022 - РИА Новости, 15.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.08.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:39
2022-08-15T14:39
2022-08-15T14:39
инфографика
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные войска блокировали город Северск с трех сторон. В ДНР идут бои за освобождение Артемовска, Авдеевки, Зайцево, Красногоровки, Марьинки и Соледара.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы два пункта управления, четыре склада вооружения и боеприпасов, два хранилища топлива, выведены из строя две тяговые электроподстанции. Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника и перехватили несколько реактивных снарядов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотник, 365 зенитных ракетных комплексов, 799 реактивных систем залпового огня, 4311 танков и других бронемашин, 3304 орудия полевой артиллерии и 4891 единица автомобильной техники.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 августа 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные войска блокировали город Северск с трех сторон. В ДНР идут бои за освобождение Артемовска, Авдеевки, Зайцево, Красногоровки, Марьинки и Соледара.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы два пункта управления, четыре склада вооружения и боеприпасов, два хранилища топлива, выведены из строя две тяговые электроподстанции. Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника и перехватили несколько реактивных снарядов.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотник, 365 зенитных ракетных комплексов, 799 реактивных систем залпового огня, 4311 танков и других бронемашин, 3304 орудия полевой артиллерии и 4891 единица автомобильной техники.