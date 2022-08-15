https://ria.ru/20220815/sotrudnichestvo-1809810231.html
Премьеры стран Скандинавии договорились развивать сотрудничество по обороне
Премьеры стран Скандинавии договорились развивать сотрудничество по обороне - РИА Новости, 15.08.2022
Премьеры стран Скандинавии договорились развивать сотрудничество по обороне
Премьер-министры Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии на встрече в Осло в понедельник договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:29
2022-08-15T18:29
2022-08-15T18:29
в мире
швеция
финляндия
осло
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министры Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии на встрече в Осло в понедельник договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере безопасности и обороны, следует из пресс-релиза норвежского правительства."Политика безопасности была одной из главных тем сегодняшней встречи премьер-министров Северных стран в Осло. Страны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере безопасности и обороны... Актуальными областями для расширения сотрудничества на раннем этапе являются противовоздушная оборона, логистика и снабжение, а также совместные учения и тренировки в скандинавском регионе и в рамках НАТО", - говорится в релизе.Отмечается, что в ходе встречи лидеры "согласовали совместную декларацию по обороне и безопасности", в которой "показано, как членство Швеции и Финляндии в НАТО может привести к более эффективной обороне Северного региона".Кроме того, премьер-министры продолжат работу над замещением углеводородов из РФ альтернативными энергоресурсами, "сохраняя при этом акцент на энергетической безопасности, надежности и доступности", говорится в совместном заявлении.
https://ria.ru/20220812/pribaltika-1809256380.html
швеция
финляндия
осло
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3cc476d5b37417f7fb9176494bd7032.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, финляндия, осло, нато
В мире, Швеция, Финляндия, Осло, НАТО
Премьеры стран Скандинавии договорились развивать сотрудничество по обороне
Премьеры Дании, Швеции, Норвегии договорились развивать сотрудничество в сфере обороны