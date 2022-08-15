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Премьеры стран Скандинавии договорились развивать сотрудничество по обороне - РИА Новости, 15.08.2022
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Премьеры стран Скандинавии договорились развивать сотрудничество по обороне
Премьеры стран Скандинавии договорились развивать сотрудничество по обороне - РИА Новости, 15.08.2022
Премьеры стран Скандинавии договорились развивать сотрудничество по обороне
Премьер-министры Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии на встрече в Осло в понедельник договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:29
2022-08-15T18:29
в мире
швеция
финляндия
осло
нато
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министры Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии на встрече в Осло в понедельник договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере безопасности и обороны, следует из пресс-релиза норвежского правительства."Политика безопасности была одной из главных тем сегодняшней встречи премьер-министров Северных стран в Осло. Страны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере безопасности и обороны... Актуальными областями для расширения сотрудничества на раннем этапе являются противовоздушная оборона, логистика и снабжение, а также совместные учения и тренировки в скандинавском регионе и в рамках НАТО", - говорится в релизе.Отмечается, что в ходе встречи лидеры "согласовали совместную декларацию по обороне и безопасности", в которой "показано, как членство Швеции и Финляндии в НАТО может привести к более эффективной обороне Северного региона".Кроме того, премьер-министры продолжат работу над замещением углеводородов из РФ альтернативными энергоресурсами, "сохраняя при этом акцент на энергетической безопасности, надежности и доступности", говорится в совместном заявлении.
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в мире, швеция, финляндия, осло, нато
В мире, Швеция, Финляндия, Осло, НАТО
18:29 15.08.2022
 
Премьеры стран Скандинавии договорились развивать сотрудничество по обороне

Премьеры Дании, Швеции, Норвегии договорились развивать сотрудничество в сфере обороны

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министры Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии на встрече в Осло в понедельник договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере безопасности и обороны, следует из пресс-релиза норвежского правительства.
"Политика безопасности была одной из главных тем сегодняшней встречи премьер-министров Северных стран в Осло. Страны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере безопасности и обороны... Актуальными областями для расширения сотрудничества на раннем этапе являются противовоздушная оборона, логистика и снабжение, а также совместные учения и тренировки в скандинавском регионе и в рамках НАТО", - говорится в релизе.
Отмечается, что в ходе встречи лидеры "согласовали совместную декларацию по обороне и безопасности", в которой "показано, как членство Швеции и Финляндии в НАТО может привести к более эффективной обороне Северного региона".
Кроме того, премьер-министры продолжат работу над замещением углеводородов из РФ альтернативными энергоресурсами, "сохраняя при этом акцент на энергетической безопасности, надежности и доступности", говорится в совместном заявлении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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