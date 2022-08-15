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Путин: Россия выступает за развитие военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 15.08.2022
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Путин: Россия выступает за развитие военно-технического сотрудничества
Путин: Россия выступает за развитие военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 15.08.2022
Путин: Россия выступает за развитие военно-технического сотрудничества
Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира, заявил... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:03
2022-08-15T15:21
россия
владимир путин
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно", - сказал Путин на форуме "Армия-2022"."Развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом", - добавил он.
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россия, владимир путин, форум "армия-2022"
Россия, Владимир Путин, Форум "Армия-2022"
15:03 15.08.2022 (обновлено: 15:21 15.08.2022)
 
Путин: Россия выступает за развитие военно-технического сотрудничества

Путин: Россия выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно", - сказал Путин на форуме "Армия-2022".
"Развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом", - добавил он.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 12:12
Заместители министров обороны России и Казахстана обсудили сотрудничество
 
РоссияВладимир ПутинФорум "Армия-2022"
 
 
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