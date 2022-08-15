https://ria.ru/20220815/sotrudnichestvo-1809731955.html

Путин: Россия выступает за развитие военно-технического сотрудничества

Путин: Россия выступает за развитие военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 15.08.2022

Путин: Россия выступает за развитие военно-технического сотрудничества

Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира, заявил... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:03

2022-08-15T15:03

2022-08-15T15:21

россия

владимир путин

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно", - сказал Путин на форуме "Армия-2022"."Развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом", - добавил он.

https://ria.ru/20220813/kazakhstan-1809355970.html

россия

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россия, владимир путин, форум "армия-2022"