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Воюющих за Украину американцев одолевают сомнения, заявил бывший морпех - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/somneniya-1809580225.html
Воюющих за Украину американцев одолевают сомнения, заявил бывший морпех
Воюющих за Украину американцев одолевают сомнения, заявил бывший морпех - РИА Новости, 15.08.2022
Воюющих за Украину американцев одолевают сомнения, заявил бывший морпех
В корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, часть солдат на верит западным СМИ и считают... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T03:21
2022-08-15T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. В корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, часть солдат на верит западным СМИ и считают политику США на Украине преступной, заявил РИА Новости Джон Марк Дуган — журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР."Все слышали, что корпус морской пехоты (США) воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают", — говорит Джон Марк Дуган.При этом, по его словам, есть и те, кто считает действия США преступными."Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно", — добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Бывший военный США о пророссийских настроениях в корпусе американской морской пехоты
Бывший военный США о пророссийских настроениях в корпусе американской морской пехоты
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
03:21 15.08.2022 (обновлено: 11:03 15.08.2022)
 
Воюющих за Украину американцев одолевают сомнения, заявил бывший морпех

Бывший морпех США Джон Марк Дуган заявил о сомнениях у воюющих за Украину американцев

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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. В корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, часть солдат на верит западным СМИ и считают политику США на Украине преступной, заявил РИА Новости Джон Марк Дуган — журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР.
"Все слышали, что корпус морской пехоты (США) воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают", — говорит Джон Марк Дуган.
При этом, по его словам, есть и те, кто считает действия США преступными.
"Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно", — добавил он.
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