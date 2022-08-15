https://ria.ru/20220815/somneniya-1809580225.html
Воюющих за Украину американцев одолевают сомнения, заявил бывший морпех
Воюющих за Украину американцев одолевают сомнения, заявил бывший морпех - РИА Новости, 15.08.2022
Воюющих за Украину американцев одолевают сомнения, заявил бывший морпех
В корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, часть солдат на верит западным СМИ и считают... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T03:21
2022-08-15T03:21
2022-08-15T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809593671_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47ae8061c3b8067114d82df9492c74cf.jpg
ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. В корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, часть солдат на верит западным СМИ и считают политику США на Украине преступной, заявил РИА Новости Джон Марк Дуган — журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР."Все слышали, что корпус морской пехоты (США) воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают", — говорит Джон Марк Дуган.При этом, по его словам, есть и те, кто считает действия США преступными."Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно", — добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809593671_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6c3ce970dcd25ab50706032104d8b896.jpg
Бывший военный США о пророссийских настроениях в корпусе американской морской пехоты
Бывший военный США о пророссийских настроениях в корпусе американской морской пехоты
2022-08-15T03:21
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
03:21 15.08.2022 (обновлено: 11:03 15.08.2022)
Воюющих за Украину американцев одолевают сомнения, заявил бывший морпех
Бывший морпех США Джон Марк Дуган заявил о сомнениях у воюющих за Украину американцев