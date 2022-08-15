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Путин выразил соболезнования президенту Египта из-за пожара в церкви - РИА Новости, 15.08.2022
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Путин выразил соболезнования президенту Египта из-за пожара в церкви
Путин выразил соболезнования президенту Египта из-за пожара в церкви - РИА Новости, 15.08.2022
Путин выразил соболезнования президенту Египта из-за пожара в церкви
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси по поводу трагических последствий пожара в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:29
2022-08-15T13:19
россия
в мире
египет
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси по поводу трагических последствий пожара в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара, произошедшего в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе. Разделяем скорбь родных и близких погибших и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.Крупный пожар произошел в воскресенье в церкви в одном из густонаселенных, так называемых "народных" районов Каира Имбабе. По данным министерства здравоохранения Египта, из-за пожара погиб 41 человек, свыше 10 пострадали. Большинство погибших и пострадавших по данным телеканала Al Arabiya – дети, присутствующие в момент возгорания на занятиях в воскресной школе.По данным правоохранительных органов Египта, пожар в церкви в Каире произошел из-за возгорания кондиционера, спровоцированного неисправностью в электропроводке. По данным прокуратуры все смерти произошли из-за удушения дымом.По словам премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, посетившего место трагедии, семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч фунтов (около 5 тысяч долларов).
https://ria.ru/20220814/egipet-1809501621.html
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россия, в мире, египет, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси
Россия, В мире, Египет, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси
12:29 15.08.2022 (обновлено: 13:19 15.08.2022)
 
Путин выразил соболезнования президенту Египта из-за пожара в церкви

Путин направил соболезнования президенту Египта ас-Сиси из-за пожара в церкви в Эль-Гизе

© AFP 2022 / Khaled DesoukiПоследствия пожара в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе
Последствия пожара в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
Последствия пожара в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси по поводу трагических последствий пожара в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара, произошедшего в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе. Разделяем скорбь родных и близких погибших и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.
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Крупный пожар произошел в воскресенье в церкви в одном из густонаселенных, так называемых "народных" районов Каира Имбабе. По данным министерства здравоохранения Египта, из-за пожара погиб 41 человек, свыше 10 пострадали. Большинство погибших и пострадавших по данным телеканала Al Arabiya – дети, присутствующие в момент возгорания на занятиях в воскресной школе.
По данным правоохранительных органов Египта, пожар в церкви в Каире произошел из-за возгорания кондиционера, спровоцированного неисправностью в электропроводке. По данным прокуратуры все смерти произошли из-за удушения дымом.
По словам премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, посетившего место трагедии, семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч фунтов (около 5 тысяч долларов).
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