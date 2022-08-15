https://ria.ru/20220815/soboleznovaniya-1809660375.html

Путин выразил соболезнования президенту Египта из-за пожара в церкви

Путин выразил соболезнования президенту Египта из-за пожара в церкви - РИА Новости, 15.08.2022

Путин выразил соболезнования президенту Египта из-за пожара в церкви

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси по поводу трагических последствий пожара в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:29

2022-08-15T12:29

2022-08-15T13:19

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египет

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси по поводу трагических последствий пожара в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара, произошедшего в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе. Разделяем скорбь родных и близких погибших и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.Крупный пожар произошел в воскресенье в церкви в одном из густонаселенных, так называемых "народных" районов Каира Имбабе. По данным министерства здравоохранения Египта, из-за пожара погиб 41 человек, свыше 10 пострадали. Большинство погибших и пострадавших по данным телеканала Al Arabiya – дети, присутствующие в момент возгорания на занятиях в воскресной школе.По данным правоохранительных органов Египта, пожар в церкви в Каире произошел из-за возгорания кондиционера, спровоцированного неисправностью в электропроводке. По данным прокуратуры все смерти произошли из-за удушения дымом.По словам премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, посетившего место трагедии, семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч фунтов (около 5 тысяч долларов).

https://ria.ru/20220814/egipet-1809501621.html

https://ria.ru/20220814/pozhary-1809537521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, египет, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси