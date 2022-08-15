12:29 15.08.2022 (обновлено: 13:19 15.08.2022)
Путин выразил соболезнования президенту Египта из-за пожара в церкви
Путин направил соболезнования президенту Египта ас-Сиси из-за пожара в церкви в Эль-Гизе
Последствия пожара в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси по поводу трагических последствий пожара в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара, произошедшего в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе. Разделяем скорбь родных и близких погибших и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.
Крупный пожар произошел в воскресенье в церкви в одном из густонаселенных, так называемых "народных" районов Каира Имбабе. По данным министерства здравоохранения Египта, из-за пожара погиб 41 человек, свыше 10 пострадали. Большинство погибших и пострадавших по данным телеканала Al Arabiya – дети, присутствующие в момент возгорания на занятиях в воскресной школе.
По данным правоохранительных органов Египта, пожар в церкви в Каире произошел из-за возгорания кондиционера, спровоцированного неисправностью в электропроводке. По данным прокуратуры все смерти произошли из-за удушения дымом.
По словам премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, посетившего место трагедии, семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч фунтов (около 5 тысяч долларов).