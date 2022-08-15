https://ria.ru/20220815/skoraya-1809801004.html

Тюменская область передала в ЛНР автомобили скорой помощи

Тюменская область передала в ЛНР автомобили скорой помощи - РИА Новости, 15.08.2022

Тюменская область передала в ЛНР автомобили скорой помощи

Тюменская область передала подшефным Краснодону и Краснодонскому району Луганской Народной Республики три автомобиля скорой помощи. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:07

2022-08-15T18:07

2022-08-15T18:07

тюменская область

общество

тюменская область

александр моор

краснодон

россия

лнр

луганская народная республика

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ТЮМЕНЬ, 15 авг — РИА Новости. Тюменская область передала подшефным Краснодону и Краснодонскому району Луганской Народной Республики три автомобиля скорой помощи.Автомобили в Краснодон перегоняют опытные тюменские водители, губернатор российского региона Александр Моор перед отправкой лично проверил автотранспорт."Отправили в Краснодон три автомобиля скорой медицинской помощи. Спецавтомашины на базе "УАЗ Профи" отличаются повышенной проходимостью. Они оснащены всем необходимым оборудованием", - написал в своем Telegram-канале Моор.В машинах скорой помощи имеются дефибрилляторы, кислородные баллоны, средства перемещения и перевозки пациентов и т.д. В информцентре правительства отметили, что система здравоохранения Тюменской области подобной техникой обеспечена в необходимом объеме.Помощь оказывается согласно соглашению о сотрудничестве, подписанному 5 июня между правительством Тюменской области и администрацией Краснодона и Краснодонского района.

https://ria.ru/20220729/pozhary-1805870876.html

https://ria.ru/20220813/moor-1809358704.html

тюменская область

краснодон

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, тюменская область, александр моор, краснодон, россия, лнр, луганская народная республика, в мире