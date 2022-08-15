https://ria.ru/20220815/skoraya-1809801004.html
Тюменская область передала в ЛНР автомобили скорой помощи
Тюменская область передала в ЛНР автомобили скорой помощи - РИА Новости, 15.08.2022
Тюменская область передала в ЛНР автомобили скорой помощи
Тюменская область передала подшефным Краснодону и Краснодонскому району Луганской Народной Республики три автомобиля скорой помощи. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:07
2022-08-15T18:07
2022-08-15T18:07
тюменская область
общество
тюменская область
александр моор
краснодон
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ТЮМЕНЬ, 15 авг — РИА Новости. Тюменская область передала подшефным Краснодону и Краснодонскому району Луганской Народной Республики три автомобиля скорой помощи.Автомобили в Краснодон перегоняют опытные тюменские водители, губернатор российского региона Александр Моор перед отправкой лично проверил автотранспорт."Отправили в Краснодон три автомобиля скорой медицинской помощи. Спецавтомашины на базе "УАЗ Профи" отличаются повышенной проходимостью. Они оснащены всем необходимым оборудованием", - написал в своем Telegram-канале Моор.В машинах скорой помощи имеются дефибрилляторы, кислородные баллоны, средства перемещения и перевозки пациентов и т.д. В информцентре правительства отметили, что система здравоохранения Тюменской области подобной техникой обеспечена в необходимом объеме.Помощь оказывается согласно соглашению о сотрудничестве, подписанному 5 июня между правительством Тюменской области и администрацией Краснодона и Краснодонского района.
https://ria.ru/20220729/pozhary-1805870876.html
https://ria.ru/20220813/moor-1809358704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тюменская область, Общество, Тюменская область, Александр Моор, Краснодон, Россия, ЛНР, Луганская Народная Республика, В мире
Тюменская область передала в ЛНР автомобили скорой помощи
Тюменская область передала подшефному в ЛНР Краснодону три автомобиля скорой помощи