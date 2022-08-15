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Депутат Госдумы назвал нарушение границ британским самолетом провокацией
Депутат Госдумы назвал нарушение границ британским самолетом провокацией - РИА Новости, 15.08.2022
Депутат Госдумы назвал нарушение границ британским самолетом провокацией
Нарушение воздушного пространства России самолетом-разведчиком Великобритании отдает провокацией и "пробой на зуб", заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:46
2022-08-15T21:46
2022-08-15T22:04
россия
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великобритания
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нарушение воздушного пространства России самолетом-разведчиком Великобритании отдает провокацией и "пробой на зуб", заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.Минобороны России сообщило в понедельник, что британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), его вытеснил за пределы территории страны перехватчик МиГ-31."При ином уровне накала международной обстановки это можно было бы назвать пограничным инцидентом. Но сегодня явно отдает провокацией и пробой нас "на зуб", — сказал он."Мы дали понять: у нас военные зубы крепче, как и выдержка", — добавил он.
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россия, госдума рф, олег морозов, великобритания
Россия, Госдума РФ, Олег Морозов, Великобритания
21:46 15.08.2022 (обновлено: 22:04 15.08.2022)
Депутат Госдумы назвал нарушение границ британским самолетом провокацией
Депутат Морозов: нарушение воздушного пространства России самолетом Британии — провокация