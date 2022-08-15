https://ria.ru/20220815/samolet-1809712566.html

"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа лайнера, севшего в поле

"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа лайнера, севшего в поле - РИА Новости, 15.08.2022

"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа лайнера, севшего в поле

Спустя три года после аварийной посадки самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье весь экипаж лайнера продолжает работать в "Уральских авиалиниях", при этом РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:21

2022-08-15T14:21

2022-08-15T14:46

россия

московская область (подмосковье)

уральские авиалинии

дамир юсупов

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155778/06/1557780670_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_ae756ccd681e062423beb6a334d70d5e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Спустя три года после аварийной посадки самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье весь экипаж лайнера продолжает работать в "Уральских авиалиниях", при этом некоторые получили повышение, а у троих членов команды произошло пополнение в семье, сообщила пресс-служба перевозчика.Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Сажавшим самолет Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ присвоил звания Героев России."Для Дамира Юсупова, командира воздушного судна, этот день стал по-настоящему судьбоносным: звание Героя России, съемки фильма о его подвиге, внезапная популярность. Появилось много общественной работы, встреч со студентами и школьниками, участие в различных мероприятиях. Дамир принимает участие в создании художественного фильма "На солнце вдоль рядов кукурузы". Но самое главное, в семье у него недавно произошло пополнение – родился сын Карим", - говорится в сообщении.Как добавили в пресс-службе, второй пилот Георгий Мурзин переехал в Подмосковье, купил автомобиль и закрыл ипотеку. Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, который произнес знаменитую фразу "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", женился, стал отцом сына Платона и планирует построить дом. Яна Ягодина получила повышение и стала старшим бортпроводником, а Алия Слякаева через полгода после происшествия перевелась в московский отряд, затем вышла замуж и стала мамой. Также дочь появилась и у бортпроводницы Надежды Яценко.Как подчеркнули в пресс-службе перевозчика, весь экипаж А321 по-прежнему работает в "Уральских авиалиниях".

https://ria.ru/20210509/yusupov-1731575701.html

https://ria.ru/20200815/1575726780.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), уральские авиалинии, дамир юсупов, новости - туризм