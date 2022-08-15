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"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа лайнера, севшего в поле - РИА Новости, 15.08.2022
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"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа лайнера, севшего в поле
"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа лайнера, севшего в поле - РИА Новости, 15.08.2022
"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа лайнера, севшего в поле
Спустя три года после аварийной посадки самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье весь экипаж лайнера продолжает работать в "Уральских авиалиниях", при этом РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:21
2022-08-15T14:46
россия
московская область (подмосковье)
уральские авиалинии
дамир юсупов
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Спустя три года после аварийной посадки самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье весь экипаж лайнера продолжает работать в "Уральских авиалиниях", при этом некоторые получили повышение, а у троих членов команды произошло пополнение в семье, сообщила пресс-служба перевозчика.Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Сажавшим самолет Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ присвоил звания Героев России."Для Дамира Юсупова, командира воздушного судна, этот день стал по-настоящему судьбоносным: звание Героя России, съемки фильма о его подвиге, внезапная популярность. Появилось много общественной работы, встреч со студентами и школьниками, участие в различных мероприятиях. Дамир принимает участие в создании художественного фильма "На солнце вдоль рядов кукурузы". Но самое главное, в семье у него недавно произошло пополнение – родился сын Карим", - говорится в сообщении.Как добавили в пресс-службе, второй пилот Георгий Мурзин переехал в Подмосковье, купил автомобиль и закрыл ипотеку. Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, который произнес знаменитую фразу "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", женился, стал отцом сына Платона и планирует построить дом. Яна Ягодина получила повышение и стала старшим бортпроводником, а Алия Слякаева через полгода после происшествия перевелась в московский отряд, затем вышла замуж и стала мамой. Также дочь появилась и у бортпроводницы Надежды Яценко.Как подчеркнули в пресс-службе перевозчика, весь экипаж А321 по-прежнему работает в "Уральских авиалиниях".
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россия, московская область (подмосковье), уральские авиалинии, дамир юсупов, новости - туризм
Россия, Московская область (Подмосковье), Уральские авиалинии, Дамир Юсупов, Новости - Туризм
14:21 15.08.2022 (обновлено: 14:46 15.08.2022)
 
"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа лайнера, севшего в поле

"Уральские авиалинии": экипаж севшего в поле А321 продолжает работать в авиакомпании

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Спустя три года после аварийной посадки самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье весь экипаж лайнера продолжает работать в "Уральских авиалиниях", при этом некоторые получили повышение, а у троих членов команды произошло пополнение в семье, сообщила пресс-служба перевозчика.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
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Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Сажавшим самолет Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ присвоил звания Героев России.
"Для Дамира Юсупова, командира воздушного судна, этот день стал по-настоящему судьбоносным: звание Героя России, съемки фильма о его подвиге, внезапная популярность. Появилось много общественной работы, встреч со студентами и школьниками, участие в различных мероприятиях. Дамир принимает участие в создании художественного фильма "На солнце вдоль рядов кукурузы". Но самое главное, в семье у него недавно произошло пополнение – родился сын Карим", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, второй пилот Георгий Мурзин переехал в Подмосковье, купил автомобиль и закрыл ипотеку. Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, который произнес знаменитую фразу "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", женился, стал отцом сына Платона и планирует построить дом. Яна Ягодина получила повышение и стала старшим бортпроводником, а Алия Слякаева через полгода после происшествия перевелась в московский отряд, затем вышла замуж и стала мамой. Также дочь появилась и у бортпроводницы Надежды Яценко.
Как подчеркнули в пресс-службе перевозчика, весь экипаж А321 по-прежнему работает в "Уральских авиалиниях".
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа 2020, 04:37
Аварийная посадка Airbus A321 под Жуковским ("чудо в кукурузном поле")
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Уральские авиалинииДамир ЮсуповНовости - Туризм
 
 
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