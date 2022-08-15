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Миронов призвал включить электросамокаты в правила дорожного движения - РИА Новости, 15.08.2022
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Миронов призвал включить электросамокаты в правила дорожного движения
Миронов призвал включить электросамокаты в правила дорожного движения - РИА Новости, 15.08.2022
Миронов призвал включить электросамокаты в правила дорожного движения
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал ускорить включение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в Правила... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:45
2022-08-15T17:45
общество
авто
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал ускорить включение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в Правила дорожного движения."Призываю правительство как можно быстрее завершить работу над новой редакцией ПДД. Необходимо четко прописать, кто, где, на чем и на каком основании имеет право использовать средства индивидуальной мобильности. Иначе хаос на дорогах будет только усиливаться", - написал Миронов в своем Telegram-канале.По словам Миронова, по итогам первых шести месяцев 2022 года был зафиксирован рост числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности на 174% - 370 случаев."Есть пострадавшие и, к сожалению, даже погибшие. И это далеко не полная картина, ведь многие происшествия, особенно с учстием пешеходов, просто не фиксируются. На этом фоне Верховный суд РФ вынес решение, согласно которому тот, кто управляет электросамокатом, считается пешеходом. Ничего странного: суд лишь подтвердил ту норму, а вернее, ее отсутствие, которая содержится в законодательстве", - добавил он.
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общество, авто, россия, сергей миронов
Общество, Авто, Россия, Сергей Миронов
17:45 15.08.2022
 
Миронов призвал включить электросамокаты в правила дорожного движения

Миронов призвал поскорее включить электросамокаты в правила дорожного движения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки катаются на электросамокате
Девушки катаются на электросамокате - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушки катаются на электросамокате . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал ускорить включение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в Правила дорожного движения.
"Призываю правительство как можно быстрее завершить работу над новой редакцией ПДД. Необходимо четко прописать, кто, где, на чем и на каком основании имеет право использовать средства индивидуальной мобильности. Иначе хаос на дорогах будет только усиливаться", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
По словам Миронова, по итогам первых шести месяцев 2022 года был зафиксирован рост числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности на 174% - 370 случаев.
"Есть пострадавшие и, к сожалению, даже погибшие. И это далеко не полная картина, ведь многие происшествия, особенно с учстием пешеходов, просто не фиксируются. На этом фоне Верховный суд РФ вынес решение, согласно которому тот, кто управляет электросамокатом, считается пешеходом. Ничего странного: суд лишь подтвердил ту норму, а вернее, ее отсутствие, которая содержится в законодательстве", - добавил он.
Электросамокат - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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ОбществоАвтоРоссияСергей Миронов
 
 
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