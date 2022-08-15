https://ria.ru/20220815/remont-1809586185.html

Завершен ремонт пяти путепроводов на западе Москвы, сообщил Бирюков

Завершен ремонт пяти путепроводов на западе Москвы, сообщил Бирюков - РИА Новости, 15.08.2022

Завершен ремонт пяти путепроводов на западе Москвы, сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт пяти путепроводов на западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T07:11

2022-08-15T07:11

2022-08-15T07:11

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петр бирюков

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт пяти путепроводов на западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра Москвы рассказал, что в общей сложности на объектах отфрезеровали и заменили 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части и привели в порядок более 1,6 тысячи квадратных метров тротуаров."Работы велись поэтапно: вначале отфрезеровали верхний и нижний слои дорожного покрытия, после этого сделали защитный слой из песчаного асфальтобетона, провели армирование геосеткой. На заключительном этапе с использованием современных технологий уложили два слоя асфальтобетонного покрытия", — пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. Это позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков