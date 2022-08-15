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Завершен ремонт пяти путепроводов на западе Москвы, сообщил Бирюков - РИА Новости, 15.08.2022
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Завершен ремонт пяти путепроводов на западе Москвы, сообщил Бирюков
Завершен ремонт пяти путепроводов на западе Москвы, сообщил Бирюков - РИА Новости, 15.08.2022
Завершен ремонт пяти путепроводов на западе Москвы, сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт пяти путепроводов на западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T07:11
2022-08-15T07:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт пяти путепроводов на западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра Москвы рассказал, что в общей сложности на объектах отфрезеровали и заменили 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части и привели в порядок более 1,6 тысячи квадратных метров тротуаров."Работы велись поэтапно: вначале отфрезеровали верхний и нижний слои дорожного покрытия, после этого сделали защитный слой из песчаного асфальтобетона, провели армирование геосеткой. На заключительном этапе с использованием современных технологий уложили два слоя асфальтобетонного покрытия", — пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. Это позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
07:11 15.08.2022
 
Завершен ремонт пяти путепроводов на западе Москвы, сообщил Бирюков

Заммэра Москвы Бирюков сообщил о завершении ремонта пяти путепроводов на западе столицы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт пяти путепроводов на западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены работы по обновлению дорожного полотна на пяти путепроводах — Кунцевском, Парковом, Багратионовском, Пионерском и Филевском. Все они располагаются рядом с выходами из метро и проходят над открытым участком Филевской линии. Ремонт был необходим из-за износа асфальта и разрушений гидроизоляции, вызванных интенсивным трафиком", — отметил Бирюков.

Заместитель мэра Москвы рассказал, что в общей сложности на объектах отфрезеровали и заменили 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части и привели в порядок более 1,6 тысячи квадратных метров тротуаров.
"Работы велись поэтапно: вначале отфрезеровали верхний и нижний слои дорожного покрытия, после этого сделали защитный слой из песчаного асфальтобетона, провели армирование геосеткой. На заключительном этапе с использованием современных технологий уложили два слоя асфальтобетонного покрытия", — пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. Это позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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