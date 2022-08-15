Завершен ремонт пяти путепроводов на западе Москвы, сообщил Бирюков
Заммэра Москвы Бирюков сообщил о завершении ремонта пяти путепроводов на западе столицы
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт пяти путепроводов на западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены работы по обновлению дорожного полотна на пяти путепроводах — Кунцевском, Парковом, Багратионовском, Пионерском и Филевском. Все они располагаются рядом с выходами из метро и проходят над открытым участком Филевской линии. Ремонт был необходим из-за износа асфальта и разрушений гидроизоляции, вызванных интенсивным трафиком", — отметил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы рассказал, что в общей сложности на объектах отфрезеровали и заменили 3,5 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части и привели в порядок более 1,6 тысячи квадратных метров тротуаров.
"Работы велись поэтапно: вначале отфрезеровали верхний и нижний слои дорожного покрытия, после этого сделали защитный слой из песчаного асфальтобетона, провели армирование геосеткой. На заключительном этапе с использованием современных технологий уложили два слоя асфальтобетонного покрытия", — пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта. Это позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.