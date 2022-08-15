https://ria.ru/20220815/prostokvashino-1809731413.html

Серию "Простоквашино" о финансовой грамотности покажут на большом экране

Серию "Простоквашино" о финансовой грамотности покажут на большом экране - РИА Новости, 15.08.2022

Серию "Простоквашино" о финансовой грамотности покажут на большом экране

Премьера новой серии "Простоквашино", созданной при поддержке Минфина России, в которой герои научат зрителей основам финансовой грамотности, состоится в рамках РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:00

2022-08-15T15:00

2022-08-15T15:00

культура

союзмультфильм

россия

михаил котюков

юлиана слащева

новости культуры

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Премьера новой серии "Простоквашино", созданной при поддержке Минфина России, в которой герои научат зрителей основам финансовой грамотности, состоится в рамках сборника "СоюзКиноМульт", выходящего в российский прокат 18 августа, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".В новом выпуске пес Шарик станет обладателем эксклюзивной кредитной карты и так увлечется покупками, что забудет о возврате средств в срок. На помощь невнимательному другу придет бережливый кот Матроскин и находчивые друзья."Навыки и компетенции финансовой грамотности очень востребованы в современном мире: владение этими инструментами открывает новые возможности для развития. Сейчас эта дисциплина стала обязательной частью школьной программы. Но об основах культуры обращения с деньгами можно и нужно рассказывать и с более раннего возраста. Поэтому мы обратились к анимации. С помощью языка образов можно в доступной, игровой форме объяснить даже самые сложные понятия и процессы из сферы финансов", – приводятся слова заместителя министра финансов РФ Михаила Котюкова.По словам председателя совета директоров "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой, образовательная составляющая традиционна для отечественной анимации."Обучать без назидания, вовлекая ребенка в уникальный, яркий, наполненный событиями мир, умели герои "Союзмультфильма" и десятки лет назад, и сейчас. Тема финансовой грамотности очень гармонично дополнила сюжет "Простоквашино", герои которого в каждой серии сталкиваются с теми же повседневными задачами и сложностями, что и каждый из нас, и, что самое важное, в финале обязательно их разрешают. Эпизод "Золотая карта" с долей характерного для мультсериала юмора расскажет детям и их родителям поучительную историю о том, как важно внимательно обращаться с финансами", – пояснила Слащева.Также во второй выпуск ежемесячного киножурнала "СоюзКиноМульт" помимо "Простоквашино" войдут премьерные эпизоды популярных мультсериалов "Ну, погоди! Каникулы", "Оранжевая корова", "Енотки", "Монсики", "Чуч-Мяуч" и "Тайны Медовой Долины".

https://ria.ru/20220812/animatsiya-1809223817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

союзмультфильм, россия, михаил котюков, юлиана слащева, новости культуры, финансы, что посмотреть