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В колодце в Пермском крае нашли тело пропавшей девочки
В колодце в Пермском крае нашли тело пропавшей девочки - РИА Новости, 15.08.2022
В колодце в Пермском крае нашли тело пропавшей девочки
Пропавшую в пермском Чусовом шестилетнюю девочку после трех дней поиска нашли мертвой в колодце, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T00:28
2022-08-15T00:28
2022-08-15T10:28
происшествия
пермский край
россия
чусовой
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 15 авг — РИА Новости. Пропавшую в пермском Чусовом шестилетнюю девочку после трех дней поиска нашли мертвой в колодце, сообщает региональное управление СК России."В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа Пермского края в колодце с водой обнаружено тело девочки, которую разыскивали правоохранители, волонтерские организации и добровольцы. Ведется работа по извлечению тела ребенка из воды", — сообщили в региональном следственном управлении СК России.Шестилетняя девочка ушла из дома в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа в Пермском крае вечером 12 августа. В соцсетях жители писали, что она отправилась в магазин. У нее с собой была мягкая игрушка — Хагги Вагги синего цвета (персонаж хоррор-игры Poppy Playtime. — Прим. ред). После этого родные девочку больше не видели. Несколько дней ее искали правоохранители и волонтеры. В поисковых мероприятиях участвовали около 600 человек. Следователи 13 августа возбудили дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство").Верхнечусовские Городки — поселок на берегу реки Чусовой, в населенном пункте проживает около двух тысяч человек.
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происшествия, пермский край, россия, чусовой, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Чусовой, Следственный комитет России (СК РФ)
00:28 15.08.2022 (обновлено: 10:28 15.08.2022)
В колодце в Пермском крае нашли тело пропавшей девочки
СК: в колодце в Пермском крае нашли тело пропавшей в Чусовом шестилетней девочки