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С Украины вывезли морем более 450 тысяч тонн продовольствия

С Украины вывезли морем более 450 тысяч тонн продовольствия - РИА Новости, 15.08.2022

С Украины вывезли морем более 450 тысяч тонн продовольствия

С Украины 16 судами вывезено морем уже более 450 тысяч тонн продовольствия, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:48

2022-08-15T21:48

2022-08-15T21:50

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михаил мизинцев

продовольствие

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. С Украины 16 судами вывезено морем уже более 450 тысяч тонн продовольствия, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов вышли 16 судов, вывезены 453 246 тонн продовольствия, в том числе: 379 981 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 6000 тонн подсолнечного масла, 3050 тонн пшеницы, 2914 тонн подсолнечника", - сказал Мизинцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220813/sukhogruz-1809346664.html

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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, продовольствие