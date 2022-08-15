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Миронов допустил участие Прилепина в президентских выборах - РИА Новости, 15.08.2022
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Миронов допустил участие Прилепина в президентских выборах
Миронов допустил участие Прилепина в президентских выборах - РИА Новости, 15.08.2022
Миронов допустил участие Прилепина в президентских выборах
Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов не исключил участие сопредседателя партии Захара Прилепина в президентских выборах, однако призвал РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:18
2022-08-15T19:18
захар прилепин
политика
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов не исключил участие сопредседателя партии Захара Прилепина в президентских выборах, однако призвал не торопить события.Ранее газета "Ведомости" написала, что Прилепин готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика ранее сообщили РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке."Захар — активный общественный деятель, обладающий незаурядными лидерскими качествами. Лично я бы не стал исключать такого развития событий. Но давайте не будем торопить события. На данный момент этот вопрос не стоит на повестке партии", — сказал Миронов журналистам.Он отметил, что партия будет принимать активное участие в выборах президента, а конкретные решения будет принимать съезд накануне кампании.По словам Миронова, на данный момент есть другие вопросы, помимо выборов президента, поэтому разговор о кампании сейчас неуместен."До выборов президента еще минимум полтора года. Да и с учетом тех событий, которые происходят в мире, на Донбассе, в Украине – говорить о выборах президента сегодня, на мой взгляд, несвоевременно", — уточнил он.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781162583.html
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захар прилепин, политика, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", россия
Захар Прилепин, Политика, Сергей Миронов, Партия "Справедливая Россия - за правду", Россия
19:18 15.08.2022
 
Миронов допустил участие Прилепина в президентских выборах

Лидер эсеров Миронов не исключил возможность участия Прилепина в президентских выборах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСопредседатель партии председатель палаты депутатов партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин
Сопредседатель партии председатель палаты депутатов партии Справедливая Россия - За правду Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сопредседатель партии председатель палаты депутатов партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов не исключил участие сопредседателя партии Захара Прилепина в президентских выборах, однако призвал не торопить события.
Ранее газета "Ведомости" написала, что Прилепин готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика ранее сообщили РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке.
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"Захар — активный общественный деятель, обладающий незаурядными лидерскими качествами. Лично я бы не стал исключать такого развития событий. Но давайте не будем торопить события. На данный момент этот вопрос не стоит на повестке партии", — сказал Миронов журналистам.
Он отметил, что партия будет принимать активное участие в выборах президента, а конкретные решения будет принимать съезд накануне кампании.
По словам Миронова, на данный момент есть другие вопросы, помимо выборов президента, поэтому разговор о кампании сейчас неуместен.
"До выборов президента еще минимум полтора года. Да и с учетом тех событий, которые происходят в мире, на Донбассе, в Украине – говорить о выборах президента сегодня, на мой взгляд, несвоевременно", — уточнил он.
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Захар ПрилепинПолитикаСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"Россия
 
 
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