https://ria.ru/20220815/prilepin-1809829723.html
Миронов допустил участие Прилепина в президентских выборах
Миронов допустил участие Прилепина в президентских выборах - РИА Новости, 15.08.2022
Миронов допустил участие Прилепина в президентских выборах
Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов не исключил участие сопредседателя партии Захара Прилепина в президентских выборах, однако призвал РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:18
2022-08-15T19:18
2022-08-15T19:18
захар прилепин
политика
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов не исключил участие сопредседателя партии Захара Прилепина в президентских выборах, однако призвал не торопить события.Ранее газета "Ведомости" написала, что Прилепин готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика ранее сообщили РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке."Захар — активный общественный деятель, обладающий незаурядными лидерскими качествами. Лично я бы не стал исключать такого развития событий. Но давайте не будем торопить события. На данный момент этот вопрос не стоит на повестке партии", — сказал Миронов журналистам.Он отметил, что партия будет принимать активное участие в выборах президента, а конкретные решения будет принимать съезд накануне кампании.По словам Миронова, на данный момент есть другие вопросы, помимо выборов президента, поэтому разговор о кампании сейчас неуместен."До выборов президента еще минимум полтора года. Да и с учетом тех событий, которые происходят в мире, на Донбассе, в Украине – говорить о выборах президента сегодня, на мой взгляд, несвоевременно", — уточнил он.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781162583.html
https://ria.ru/20220728/kprf-1805501081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захар прилепин, политика, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", россия
Захар Прилепин, Политика, Сергей Миронов, Партия "Справедливая Россия - за правду", Россия
Миронов допустил участие Прилепина в президентских выборах
Лидер эсеров Миронов не исключил возможность участия Прилепина в президентских выборах
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов не исключил участие сопредседателя партии Захара Прилепина в президентских выборах, однако призвал не торопить события.
Ранее газета "Ведомости" написала, что Прилепин готовится принять участие в следующих президентских выборах. В пресс-службе политика ранее сообщили РИА Новости, что он сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией, а не на предвыборной гонке.
"Захар — активный общественный деятель, обладающий незаурядными лидерскими качествами. Лично я бы не стал исключать такого развития событий. Но давайте не будем торопить события. На данный момент этот вопрос не стоит на повестке партии", — сказал Миронов журналистам.
Он отметил, что партия будет принимать активное участие в выборах президента, а конкретные решения будет принимать съезд накануне кампании.
По словам Миронова, на данный момент есть другие вопросы, помимо выборов президента, поэтому разговор о кампании сейчас неуместен.
"До выборов президента еще минимум полтора года. Да и с учетом тех событий, которые происходят в мире, на Донбассе
, в Украине
– говорить о выборах президента сегодня, на мой взгляд, несвоевременно", — уточнил он.