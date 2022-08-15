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В Молдавии выступили за сохранение статус-кво в отношениях с Приднестровьем - РИА Новости, 15.08.2022
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В Молдавии выступили за сохранение статус-кво в отношениях с Приднестровьем
В Молдавии выступили за сохранение статус-кво в отношениях с Приднестровьем - РИА Новости, 15.08.2022
В Молдавии выступили за сохранение статус-кво в отношениях с Приднестровьем
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что конечное видение мирного урегулирования приднестровского конфликта станет понятным после... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:25
2022-08-15T19:25
в мире
виталий игнатьев
збигнев рау
молдавия
кишинев
евросоюз
обсе
мид польши
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КИШИНЕВ, 15 авг – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что конечное видение мирного урегулирования приднестровского конфликта станет понятным после завершения военных действий на Украине, а до тех пор Кишиневу и Тирасполю нужно сохранить статус-кво."Сейчас у нас очень интересная ситуация: мы (Кишинев) ищем решения для реинтеграции страны, а тираспольская сторона говорит о независимости региона. Видение урегулирования приднестровского конфликта мирным путем станет понятным после завершения военных действий на Украине. Поэтому на данном этапе правильным было бы сохранить статус-кво, чтобы спокойно проанализировать, как мы можем улучшить жизнь людей на обоих берегах Днестра", - заявил вице-премьер в интервью телеканалу Jurnal TV.По мнению Серебряна, существующие положение дел в приднестровском урегулировании не помешает европейской интеграции Молдавии."Это, возможно, как с Кипром. В случае с левобережьем Днестра важно понять, чего хотят люди. Я недавно говорил представителям Брюсселя, что мы должны сделать все возможное, чтобы интеграция ЕС и реинтеграция страны проходили синхронно, параллельно, в том числе при помощи позитивной мотивации граждан. Сегодня приднестровские компании регистрируются в Молдавии. Экономический сектор видит в этом преимущество – 70 процентов торговых операций осуществляется со странами ЕС, чего не было три-четыре года назад", — подчеркнул Серебрян.Вице-премьер назвал заявления главы внешнеполитического ведомства ПМР Виталия Игнатьева о международном признании независимости Приднестровья нереалистичной идеей, так как у Кишинева и Тирасполя имеются разные видения "географических границ"."Я слышал разные гипотезы, что лучше дать им независимость, и они отдадут нам город Бендеры (расположен на правом берегу Днестра, но контролируется приднестровской администрацией - ред.), но это нереалистичный план. Это может показаться легким решением, но нам бы не хотелось получить по соседству территорию, которая полностью вышла из-под контроля. Независимость Приднестровья не может быть решением, потому что приведет только к большей нестабильности в регионе", — сказал Серебрян, отметив, что у сторон могут возникнуть вопросы и по другим спорным населенным пунктам.В июле глава МИД непризнанной ПМР Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей Приднестровья добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220725/konflikt-1804756490.html
https://ria.ru/20220729/pridnestrove-1805756284.html
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в мире, виталий игнатьев, збигнев рау, молдавия, кишинев, евросоюз, обсе, мид польши, приднестровская молдавская республика
В мире, Виталий Игнатьев, Збигнев Рау, Молдавия, Кишинев, Евросоюз, ОБСЕ, МИД Польши, Приднестровская Молдавская Республика
19:25 15.08.2022
 
В Молдавии выступили за сохранение статус-кво в отношениях с Приднестровьем

Вице-премьер Молдавии Серебрян выступил за сохранение статус-кво с Тирасполем

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 авг – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что конечное видение мирного урегулирования приднестровского конфликта станет понятным после завершения военных действий на Украине, а до тех пор Кишиневу и Тирасполю нужно сохранить статус-кво.
"Сейчас у нас очень интересная ситуация: мы (Кишинев) ищем решения для реинтеграции страны, а тираспольская сторона говорит о независимости региона. Видение урегулирования приднестровского конфликта мирным путем станет понятным после завершения военных действий на Украине. Поэтому на данном этапе правильным было бы сохранить статус-кво, чтобы спокойно проанализировать, как мы можем улучшить жизнь людей на обоих берегах Днестра", - заявил вице-премьер в интервью телеканалу Jurnal TV.
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По мнению Серебряна, существующие положение дел в приднестровском урегулировании не помешает европейской интеграции Молдавии.
"Это, возможно, как с Кипром. В случае с левобережьем Днестра важно понять, чего хотят люди. Я недавно говорил представителям Брюсселя, что мы должны сделать все возможное, чтобы интеграция ЕС и реинтеграция страны проходили синхронно, параллельно, в том числе при помощи позитивной мотивации граждан. Сегодня приднестровские компании регистрируются в Молдавии. Экономический сектор видит в этом преимущество – 70 процентов торговых операций осуществляется со странами ЕС, чего не было три-четыре года назад", — подчеркнул Серебрян.
Вице-премьер назвал заявления главы внешнеполитического ведомства ПМР Виталия Игнатьева о международном признании независимости Приднестровья нереалистичной идеей, так как у Кишинева и Тирасполя имеются разные видения "географических границ".
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"Я слышал разные гипотезы, что лучше дать им независимость, и они отдадут нам город Бендеры (расположен на правом берегу Днестра, но контролируется приднестровской администрацией - ред.), но это нереалистичный план. Это может показаться легким решением, но нам бы не хотелось получить по соседству территорию, которая полностью вышла из-под контроля. Независимость Приднестровья не может быть решением, потому что приведет только к большей нестабильности в регионе", — сказал Серебрян, отметив, что у сторон могут возникнуть вопросы и по другим спорным населенным пунктам.
В июле глава МИД непризнанной ПМР Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей Приднестровья добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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