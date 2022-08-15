https://ria.ru/20220815/pridnestrove-1809832660.html

В Молдавии выступили за сохранение статус-кво в отношениях с Приднестровьем

В Молдавии выступили за сохранение статус-кво в отношениях с Приднестровьем - РИА Новости, 15.08.2022

В Молдавии выступили за сохранение статус-кво в отношениях с Приднестровьем

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что конечное видение мирного урегулирования приднестровского конфликта станет понятным после... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:25

2022-08-15T19:25

2022-08-15T19:25

в мире

виталий игнатьев

збигнев рау

молдавия

кишинев

евросоюз

обсе

мид польши

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403909ee157664c7be59b1ed3a1792ef.jpg

КИШИНЕВ, 15 авг – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что конечное видение мирного урегулирования приднестровского конфликта станет понятным после завершения военных действий на Украине, а до тех пор Кишиневу и Тирасполю нужно сохранить статус-кво."Сейчас у нас очень интересная ситуация: мы (Кишинев) ищем решения для реинтеграции страны, а тираспольская сторона говорит о независимости региона. Видение урегулирования приднестровского конфликта мирным путем станет понятным после завершения военных действий на Украине. Поэтому на данном этапе правильным было бы сохранить статус-кво, чтобы спокойно проанализировать, как мы можем улучшить жизнь людей на обоих берегах Днестра", - заявил вице-премьер в интервью телеканалу Jurnal TV.По мнению Серебряна, существующие положение дел в приднестровском урегулировании не помешает европейской интеграции Молдавии."Это, возможно, как с Кипром. В случае с левобережьем Днестра важно понять, чего хотят люди. Я недавно говорил представителям Брюсселя, что мы должны сделать все возможное, чтобы интеграция ЕС и реинтеграция страны проходили синхронно, параллельно, в том числе при помощи позитивной мотивации граждан. Сегодня приднестровские компании регистрируются в Молдавии. Экономический сектор видит в этом преимущество – 70 процентов торговых операций осуществляется со странами ЕС, чего не было три-четыре года назад", — подчеркнул Серебрян.Вице-премьер назвал заявления главы внешнеполитического ведомства ПМР Виталия Игнатьева о международном признании независимости Приднестровья нереалистичной идеей, так как у Кишинева и Тирасполя имеются разные видения "географических границ"."Я слышал разные гипотезы, что лучше дать им независимость, и они отдадут нам город Бендеры (расположен на правом берегу Днестра, но контролируется приднестровской администрацией - ред.), но это нереалистичный план. Это может показаться легким решением, но нам бы не хотелось получить по соседству территорию, которая полностью вышла из-под контроля. Независимость Приднестровья не может быть решением, потому что приведет только к большей нестабильности в регионе", — сказал Серебрян, отметив, что у сторон могут возникнуть вопросы и по другим спорным населенным пунктам.В июле глава МИД непризнанной ПМР Игнатьев в интервью РИА Новости заявил о намерении властей Приднестровья добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220725/konflikt-1804756490.html

https://ria.ru/20220729/pridnestrove-1805756284.html

https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, виталий игнатьев, збигнев рау, молдавия, кишинев, евросоюз, обсе, мид польши, приднестровская молдавская республика