https://ria.ru/20220815/predstavlenie-1809745737.html

В Пекине возмутились из-за посещения японскими чиновниками храма Ясукуни

В Пекине возмутились из-за посещения японскими чиновниками храма Ясукуни - РИА Новости, 15.08.2022

В Пекине возмутились из-за посещения японскими чиновниками храма Ясукуни

Китай сделал Японии представление в связи с посещением рядом японских чиновников храма Ясукуни, который в некоторых странах Азии, в том числе в КНР,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:32

2022-08-15T15:32

2022-08-15T15:32

в мире

япония

китай

пекин

фумио кисида

коити хагиуда

синдзо абэ

вторая мировая война (1939-1945)

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ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Китай сделал Японии представление в связи с посещением рядом японских чиновников храма Ясукуни, который в некоторых странах Азии, в том числе в КНР, ассоциируется с японским милитаризмом, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее сообщалось, что министр экономической безопасности Санаэ Такаити и министр по вопросам восстановления Кэнъя Акиба, бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми и экс-министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда посетили храм Ясукуни по случаю годовщины выхода Японии из Второй мировой войны 15 августа 1945 года. На прошлой неделе храм посетил новый министр экономики Японии Ясутоси Нисимура. Премьер-министр Японии Фумио Кисида воздержался от визита в храм, но направил туда ритуальное подношение."Храм Ясукуни является духовным орудием и символом военной агрессии японского милитаризма против других стран, в нем увековечена память военных преступников класса "А" времен Второй мировой войны. Негативная тенденция среди высокопоставленных японских политиков, связанная с храмом Ясукуни, еще раз свидетельствует об ошибочном отношении Японии к вопросам истории. Китай по дипломатическими каналам сделал Японии строгое представление и выразил свою твердую позицию", - заявил дипломат.Он отметил, что сегодня исполняется ровно 77 лет с момента поражения Японии во Второй мировой войне и объявления безоговорочной капитуляции, "77 лет назад китайский народ вместе с народами всего мира разгромил японских милитаристских захватчиков и фашизм, добившись великой победы справедливости над злом и света над тьмой"."Правильная оценка истории и глубокий самоанализ стали необходимыми предпосылками для восстановления и развития нормальных отношений Японии с ее азиатскими соседями после войны. На протяжении некоторого периода времени ряд японских политиков неоднократно искажали факты и всячески приукрашивали историю агрессии, грубо нарушали такие важные правовые документы, как "Каирская декларация", в которой четко оговаривалось возвращение Тайваня Китаю", - указал дипломат.Ван Вэньбинь добавил, что это серьезная провокация в отношении победы в мировой антифашистской войне и вызов послевоенному международному порядку, и с этим не никогда согласятся миролюбивые люди, выступающие за справедливость."Те, кто хочет повернуть время вспять, непременно вновь собьются с пути. Только придерживаясь мирного пути развития, Япония сможет найти свое правильное положение. Китай призывает Японию серьезно усвоить уроки истории, полностью отмежеваться от милитаризма и избегать дальнейшей потери доверия азиатских соседей и международного сообщества", – добавил он.В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. Ежегодные посещения японскими официальными лицами и политиками храма Ясукуни, который в Китае воспринимается как проявление милитаризма, вызывают регулярные осуждения со стороны Пекина.С 2013 года японские премьер-министры не посещают храм лично, ограничиваясь отправлением ритуальных пожертвований. После своего избрания на пост премьер-министра страны Синдзо Абэ только один раз лично посещал храм, в декабре 2013 года, однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии - Соединенными Штатами. С тех пор он воздерживался от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. Новый визит в храм он наносил только после того, как ушел с поста премьер-министра в 2020 году. Его преемник, премьер-министр Есихидэ Суга, также не посещал храм лично. Этому примеру последовал и нынешний премьер Фумио Кисида.

https://ria.ru/20220815/yasukuni-1809582794.html

https://ria.ru/20220812/yaponiya-1809151836.html

https://ria.ru/20220812/yaponiya-1809138654.html

япония

китай

пекин

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, пекин, фумио кисида, коити хагиуда, синдзо абэ, вторая мировая война (1939-1945)