https://ria.ru/20220815/pozhary-1809618438.html
Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов
Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов - РИА Новости, 15.08.2022
Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Якутске на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС сообщил, что в 2022 году количество лесных пожаров в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:51
2022-08-15T10:51
2022-08-15T11:14
россия
происшествия
якутск
михаил мишустин
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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Якутске на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС сообщил, что в 2022 году количество лесных пожаров в России в пожароопасный период снизилось на 15% по сравнению с 2021 годом, пройденная огнем площадь - в два раза."Если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15%. Пройденная огнем площадь уменьшилась практически в два раза", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220814/pozhary-1809441796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, якутск, михаил мишустин
Россия, Происшествия, Якутск, Михаил Мишустин
10:51 15.08.2022 (обновлено: 11:14 15.08.2022)
Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов
Премьер Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов