https://ria.ru/20220815/pozhary-1809618438.html

Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов

Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов - РИА Новости, 15.08.2022

Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Якутске на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС сообщил, что в 2022 году количество лесных пожаров в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:51

2022-08-15T10:51

2022-08-15T11:14

россия

происшествия

якутск

михаил мишустин

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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Якутске на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС сообщил, что в 2022 году количество лесных пожаров в России в пожароопасный период снизилось на 15% по сравнению с 2021 годом, пройденная огнем площадь - в два раза."Если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15%. Пройденная огнем площадь уменьшилась практически в два раза", - сказал Мишустин.

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якутск

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, якутск, михаил мишустин