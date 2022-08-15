Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/pozhary-1809618438.html
Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов
Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов - РИА Новости, 15.08.2022
Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Якутске на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС сообщил, что в 2022 году количество лесных пожаров в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:51
2022-08-15T11:14
россия
происшествия
якутск
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809617989_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_0e23fc1f66e3506a29b9007c7c3e0ac8.jpg
ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Якутске на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС сообщил, что в 2022 году количество лесных пожаров в России в пожароопасный период снизилось на 15% по сравнению с 2021 годом, пройденная огнем площадь - в два раза."Если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15%. Пройденная огнем площадь уменьшилась практически в два раза", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220814/pozhary-1809441796.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809617989_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6f161697c32ccdd5c5141c28be4134d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, якутск, михаил мишустин
Россия, Происшествия, Якутск, Михаил Мишустин
10:51 15.08.2022 (обновлено: 11:14 15.08.2022)
 
Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов

Премьер Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения IT-парка "Якутск"
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения IT-парка Якутск - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Якутске на совещании по предотвращению и ликвидации последствий ЧС сообщил, что в 2022 году количество лесных пожаров в России в пожароопасный период снизилось на 15% по сравнению с 2021 годом, пройденная огнем площадь - в два раза.
"Если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15%. Пройденная огнем площадь уменьшилась практически в два раза", - сказал Мишустин.
Пожарный вертолет - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 00:44
Лесопожарные службы за сутки потушили 53 природных пожара
 
РоссияПроисшествияЯкутскМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала