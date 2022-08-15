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В Горловке в здании исправительной колонии из-за обстрела ВСУ начался пожар
В Горловке в здании исправительной колонии из-за обстрела ВСУ начался пожар - РИА Новости, 15.08.2022
В Горловке в здании исправительной колонии из-за обстрела ВСУ начался пожар
Возгорание возникло в одном из зданий исправительной колонии в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрела города украинскими войсками, пострадавших... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T23:09
2022-08-15T23:09
2022-08-15T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Возгорание возникло в одном из зданий исправительной колонии в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрела города украинскими войсками, пострадавших нет, заявил мэр Иван Приходько."В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: улица Живописная, 1 (Никитовский район Горловки). МЧС ликвидирует пожар. Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:09 15.08.2022 (обновлено: 23:20 15.08.2022)
В Горловке в здании исправительной колонии из-за обстрела ВСУ начался пожар
Мэр Горловки Приходько: в здании исправительной колонии начался пожар из-за обстрела ВСУ