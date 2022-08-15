https://ria.ru/20220815/pozhar-1809870004.html

В Горловке в здании исправительной колонии из-за обстрела ВСУ начался пожар

В Горловке в здании исправительной колонии из-за обстрела ВСУ начался пожар - РИА Новости, 15.08.2022

В Горловке в здании исправительной колонии из-за обстрела ВСУ начался пожар

Возгорание возникло в одном из зданий исправительной колонии в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрела города украинскими войсками, пострадавших... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T23:09

2022-08-15T23:09

2022-08-15T23:20

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Возгорание возникло в одном из зданий исправительной колонии в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрела города украинскими войсками, пострадавших нет, заявил мэр Иван Приходько."В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: улица Живописная, 1 (Никитовский район Горловки). МЧС ликвидирует пожар. Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)