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Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области
Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области - РИА Новости, 15.08.2022
Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области
Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Константиновском районе Ростовской области, где бушует ландшафтный пожар, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:33
2022-08-15T17:33
2022-08-15T17:33
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг – РИА Новости. Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Константиновском районе Ростовской области, где бушует ландшафтный пожар, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.В 14.25 мск понедельника спасателям поступило сообщение о том, что в хуторе Ведерников загорелась сухая трава на площади около 2 тысяч квадратных метров. По данным районной администрации, ветер, который дует в сторону города, очень быстро усилил пламя. В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на которых огонь подходит к АЗС."В Константиновском районе подразделениями МЧС угроза распространения огня на близлежащую заправочную станцию снята", - сказал представитель областного ГУМЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области
Пожарные сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ведерниках Ростовской области