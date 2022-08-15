https://ria.ru/20220815/pozhar-1809791170.html

Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области

Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области - РИА Новости, 15.08.2022

Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области

Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Константиновском районе Ростовской области, где бушует ландшафтный пожар, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:33

2022-08-15T17:33

2022-08-15T17:33

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг – РИА Новости. Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Константиновском районе Ростовской области, где бушует ландшафтный пожар, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.В 14.25 мск понедельника спасателям поступило сообщение о том, что в хуторе Ведерников загорелась сухая трава на площади около 2 тысяч квадратных метров. По данным районной администрации, ветер, который дует в сторону города, очень быстро усилил пламя. В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на которых огонь подходит к АЗС."В Константиновском районе подразделениями МЧС угроза распространения огня на близлежащую заправочную станцию снята", - сказал представитель областного ГУМЧС.

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россия

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия