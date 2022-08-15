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Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области - РИА Новости, 15.08.2022
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Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области
Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области - РИА Новости, 15.08.2022
Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области
Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Константиновском районе Ростовской области, где бушует ландшафтный пожар, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:33
2022-08-15T17:33
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг – РИА Новости. Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Константиновском районе Ростовской области, где бушует ландшафтный пожар, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.В 14.25 мск понедельника спасателям поступило сообщение о том, что в хуторе Ведерников загорелась сухая трава на площади около 2 тысяч квадратных метров. По данным районной администрации, ветер, который дует в сторону города, очень быстро усилил пламя. В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на которых огонь подходит к АЗС."В Константиновском районе подразделениями МЧС угроза распространения огня на близлежащую заправочную станцию снята", - сказал представитель областного ГУМЧС.
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россия
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россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
17:33 15.08.2022
 
Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области

Пожарные сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ведерниках Ростовской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг – РИА Новости. Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Константиновском районе Ростовской области, где бушует ландшафтный пожар, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
В 14.25 мск понедельника спасателям поступило сообщение о том, что в хуторе Ведерников загорелась сухая трава на площади около 2 тысяч квадратных метров. По данным районной администрации, ветер, который дует в сторону города, очень быстро усилил пламя. В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на которых огонь подходит к АЗС.
"В Константиновском районе подразделениями МЧС угроза распространения огня на близлежащую заправочную станцию снята", - сказал представитель областного ГУМЧС.
Сотрудники МЧС РФ тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
16:49
В Ростовской области пожар от сухой растительности приблизился к АЗС
 
РоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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