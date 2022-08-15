https://ria.ru/20220815/pozhar-1809737754.html
МЧС Армении заявило об угрозе возникновения новых возгораний в ТЦ "Сурмалу"
МЧС Армении заявило об угрозе возникновения новых возгораний в ТЦ "Сурмалу" - РИА Новости, 15.08.2022
МЧС Армении заявило об угрозе возникновения новых возгораний в ТЦ "Сурмалу"
Распространения пожара на месте взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване нет, но дымящиеся очаги могут вспыхнуть в любой момент, сообщил в понедельник... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:15
2022-08-15T15:15
2022-08-15T15:58
в мире
армения
ереван
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Распространения пожара на месте взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване нет, но дымящиеся очаги могут вспыхнуть в любой момент, сообщил в понедельник журналистам представитель МЧС Армении Баграт Вардазарян."Распространения пожара нет, но есть дымящиеся очаги - это пластмассовые материалы, одежда, которые в любой момент могут вспыхнуть... Основным очагом было высотное строение, там на данный момент пожара нет, есть очаги задымления", - сказал Вардазарян.В результате взрыва в торговом центре в Ереване, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.Пресс-секретарь МЧС при этом заявил РИА Новости, что в тушении пожара участвуют также сотрудники функционирующего в Армении армяно-российского центра гуманитарного реагирования.
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7 495 645-6601
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Спасатели разбирают завалы на месте пожара в торговом центре "Сурмалу" в Ереване
Спасатели разбирают завалы на месте пожара в торговом центре "Сурмалу" в Ереване
2022-08-15T15:15
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, взрыв на рынке в ереване
В мире, Армения, Ереван, Взрыв на рынке в Ереване
15:15 15.08.2022 (обновлено: 15:58 15.08.2022)
МЧС Армении заявило об угрозе возникновения новых возгораний в ТЦ "Сурмалу"
В МЧС Армении заявили, что пожар в ТЦ "Сурмалу" в Ереване потушен, но есть дымящиеся очаги
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Распространения пожара на месте взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване нет, но дымящиеся очаги могут вспыхнуть в любой момент, сообщил в понедельник журналистам представитель МЧС Армении Баграт Вардазарян.
"Распространения пожара нет, но есть дымящиеся очаги - это пластмассовые материалы, одежда, которые в любой момент могут вспыхнуть... Основным очагом было высотное строение, там на данный момент пожара нет, есть очаги задымления", - сказал Вардазарян.
В результате взрыва в торговом центре в Ереване, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
Пресс-секретарь МЧС при этом заявил РИА Новости, что в тушении пожара участвуют также сотрудники функционирующего в Армении
армяно-российского центра гуманитарного реагирования.