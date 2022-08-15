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МЧС Армении заявило об угрозе возникновения новых возгораний в ТЦ "Сурмалу"

МЧС Армении заявило об угрозе возникновения новых возгораний в ТЦ "Сурмалу" - РИА Новости, 15.08.2022

МЧС Армении заявило об угрозе возникновения новых возгораний в ТЦ "Сурмалу"

Распространения пожара на месте взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване нет, но дымящиеся очаги могут вспыхнуть в любой момент, сообщил в понедельник... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:15

2022-08-15T15:15

2022-08-15T15:58

в мире

армения

ереван

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Распространения пожара на месте взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване нет, но дымящиеся очаги могут вспыхнуть в любой момент, сообщил в понедельник журналистам представитель МЧС Армении Баграт Вардазарян."Распространения пожара нет, но есть дымящиеся очаги - это пластмассовые материалы, одежда, которые в любой момент могут вспыхнуть... Основным очагом было высотное строение, там на данный момент пожара нет, есть очаги задымления", - сказал Вардазарян.В результате взрыва в торговом центре в Ереване, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.Пресс-секретарь МЧС при этом заявил РИА Новости, что в тушении пожара участвуют также сотрудники функционирующего в Армении армяно-российского центра гуманитарного реагирования.

https://ria.ru/20220814/erevan-1809566085.html

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Спасатели разбирают завалы на месте пожара в торговом центре "Сурмалу" в Ереване Спасатели разбирают завалы на месте пожара в торговом центре "Сурмалу" в Ереване 2022-08-15T15:15 true PT0M32S

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Екатерина Зайцева

в мире, армения, ереван, взрыв на рынке в ереване