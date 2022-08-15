https://ria.ru/20220815/pozhar-1809587185.html

В Омске загорелся памятник воинам-автомобилистам

В Омске загорелся памятник воинам-автомобилистам - РИА Новости, 15.08.2022

В Омске загорелся памятник воинам-автомобилистам

В Омске загорелся памятник автомобилистам, участникам Великой Отечественной войны, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по области. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T07:36

2022-08-15T07:36

2022-08-15T11:11

происшествия

омск

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ОМСК, 15 авг — РИА Новости. В Омске загорелся памятник автомобилистам, участникам Великой Отечественной войны, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по области.Возгорание произошло 14 августа около 21:37 (18:37 мск.) в районе Нефтяников в Омске. Горел кузов автомобиля ЗИС-5, установленного на постамент около Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета.Как сообщили спасатели, автомобиль находился под напряжением, поэтому ожидали электрослужбы для отключения электричества перед началом тушения огня.Пожар повредил кузов автомобиля на площади пяти квадратных метров. Открытый огонь спасатели устранили в 21:46 (18:46 мск.), а полностью потушить пожар им удалось в 21:54 (18:54 мск.). Пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20220806/pozhar-1807698523.html

омск

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2022

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происшествия, омск