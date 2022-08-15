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В Омске загорелся памятник воинам-автомобилистам - РИА Новости, 15.08.2022
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В Омске загорелся памятник воинам-автомобилистам
В Омске загорелся памятник воинам-автомобилистам - РИА Новости, 15.08.2022
В Омске загорелся памятник воинам-автомобилистам
В Омске загорелся памятник автомобилистам, участникам Великой Отечественной войны, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по области. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T07:36
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происшествия
омск
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ОМСК, 15 авг — РИА Новости. В Омске загорелся памятник автомобилистам, участникам Великой Отечественной войны, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по области.Возгорание произошло 14 августа около 21:37 (18:37 мск.) в районе Нефтяников в Омске. Горел кузов автомобиля ЗИС-5, установленного на постамент около Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета.Как сообщили спасатели, автомобиль находился под напряжением, поэтому ожидали электрослужбы для отключения электричества перед началом тушения огня.Пожар повредил кузов автомобиля на площади пяти квадратных метров. Открытый огонь спасатели устранили в 21:46 (18:46 мск.), а полностью потушить пожар им удалось в 21:54 (18:54 мск.). Пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
07:36 15.08.2022 (обновлено: 11:11 15.08.2022)
 
В Омске загорелся памятник воинам-автомобилистам

В Омске загорелся памятник воинам-автомобилистам Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 авг — РИА Новости. В Омске загорелся памятник автомобилистам, участникам Великой Отечественной войны, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по области.
Возгорание произошло 14 августа около 21:37 (18:37 мск.) в районе Нефтяников в Омске. Горел кузов автомобиля ЗИС-5, установленного на постамент около Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета.
"На момент прибытия первого подразделения, спустя пять минут после сообщения о пожаре, горел кузов памятника автомобилистам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов — автомобиль ЗИС-5", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщили спасатели, автомобиль находился под напряжением, поэтому ожидали электрослужбы для отключения электричества перед началом тушения огня.
Пожар повредил кузов автомобиля на площади пяти квадратных метров. Открытый огонь спасатели устранили в 21:46 (18:46 мск.), а полностью потушить пожар им удалось в 21:54 (18:54 мск.). Пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияОмск
 
 
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