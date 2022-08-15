https://ria.ru/20220815/pogibshie-1809801482.html

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до семи

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до семи - РИА Новости, 15.08.2022

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до семи

Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване возросло до семи, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:08

2022-08-15T18:08

2022-08-15T18:17

в мире

армения

ереван

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на рынке в ереване

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809627879_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_74ec41e7434dd9c4922b59ad329a5674.jpg

ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости. Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване возросло до семи, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян."Из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего. По состоянию на данный момент число погибших достигло семи", - написал Костанян в соцсетях.В результате взрыва, по последним данным, 62 человека получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов.

https://ria.ru/20220814/soboleznovaniya-1809565140.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, ереван, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на рынке в ереване