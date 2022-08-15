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Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до семи
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до семи - РИА Новости, 15.08.2022
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до семи
Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване возросло до семи, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:08
2022-08-15T18:08
2022-08-15T18:17
в мире
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ереван
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости. Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване возросло до семи, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян."Из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего. По состоянию на данный момент число погибших достигло семи", - написал Костанян в соцсетях.В результате взрыва, по последним данным, 62 человека получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов.
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в мире, армения, ереван, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на рынке в ереване
В мире, Армения, Ереван, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на рынке в Ереване
18:08 15.08.2022 (обновлено: 18:17 15.08.2022)
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до семи
МЧС Армении сообщило о семи погибших при взрыве в ТЦ "Сурмалу" в Ереване