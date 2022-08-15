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На Востоке Подмосковья вводится ограничение на пребывание граждан в лесах
На Востоке Подмосковья вводится ограничение на пребывание граждан в лесах - РИА Новости, 15.08.2022
На Востоке Подмосковья вводится ограничение на пребывание граждан в лесах
Ограничение на пребывание граждан в лесах вводится на Востоке Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:34
2022-08-15T18:34
2022-08-15T18:52
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Ограничение на пребывание граждан в лесах вводится на Востоке Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства региона.Ограничения коснутся земель лесфонда в границах Ногинского, Орехово-Зуевского, Шатурского, Егорьевского, Луховицкого, Ступинского и Виноградовского лесничеств Московской области."В связи с обострением пожароопасной обстановки и установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности без осадков, а также отсутствием улучшения прогноза, с 16 по 21 августа 2022 года мы вводим ограничение на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса на востоке Московской области", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов добавил, что в филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" будет усилено патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств."Ограничение – это не запрет. Но по возможности просим гостей и жителей Подмосковья воздержаться в этот период времени от посещения лесов. Ведь почти все пожары в области происходят по вине человека", - пояснил Баженов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), общество, новости - туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Новости - Туризм
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Ограничение на пребывание граждан в лесах вводится на Востоке Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства региона.
Ограничения коснутся земель лесфонда в границах Ногинского, Орехово-Зуевского, Шатурского, Егорьевского, Луховицкого, Ступинского и Виноградовского лесничеств Московской области
.
"В связи с обострением пожароопасной обстановки и установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности без осадков, а также отсутствием улучшения прогноза, с 16 по 21 августа 2022 года мы вводим ограничение на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса на востоке Московской области", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов добавил, что в филиалах лесничеств ГКУ МО "Мособллес" будет усилено патрулирование, на диспетчерских пунктах лесничеств.
"Ограничение – это не запрет. Но по возможности просим гостей и жителей Подмосковья воздержаться в этот период времени от посещения лесов. Ведь почти все пожары в области происходят по вине человека", - пояснил Баженов.