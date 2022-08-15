https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809745928.html

Воробьев: Подмосковье за два года избавится от аналогового медоборудования

Воробьев: Подмосковье за два года избавится от аналогового медоборудования - РИА Новости, 15.08.2022

Воробьев: Подмосковье за два года избавится от аналогового медоборудования

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион намерен полностью избавиться от аналогового медицинского оборудования в ближайшие два года. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:32

2022-08-15T15:32

2022-08-15T15:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

андрей воробьев

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион намерен полностью избавиться от аналогового медицинского оборудования в ближайшие два года.В ходе доклада на заседании правительства региона, заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что в 2022 году в Подмосковье планируется приобретение почти 5 тысяч единиц медицинского оборудования."Большая программа у нас по обновлению оборудования. Вы знаете, что в ближайшие пару лет мы полностью избавимся от аналогового оборудования, поменяем его на цифровое, которое дает более глубокие и точные исследования, и производительность его совершенно другая. Самое главное, что МРТ, КТ маммографы в "цифре" позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме", - сказал Воробьев.На сегодняшний день уже закуплено 122 единицы тяжелого медоборудования: 69 рентгенов, 19 маммографов, 9 флюорографов, 9 МРТ, 8 КТ, 7 ангиографов и ускоритель – система лучевой терапии.

https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809658916.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев