https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809745928.html
Воробьев: Подмосковье за два года избавится от аналогового медоборудования
Воробьев: Подмосковье за два года избавится от аналогового медоборудования - РИА Новости, 15.08.2022
Воробьев: Подмосковье за два года избавится от аналогового медоборудования
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион намерен полностью избавиться от аналогового медицинского оборудования в ближайшие два года. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:32
2022-08-15T15:32
2022-08-15T15:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_1:0:1144:643_1920x0_80_0_0_3765369cc8cc790a785a1f7860744319.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион намерен полностью избавиться от аналогового медицинского оборудования в ближайшие два года.В ходе доклада на заседании правительства региона, заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что в 2022 году в Подмосковье планируется приобретение почти 5 тысяч единиц медицинского оборудования."Большая программа у нас по обновлению оборудования. Вы знаете, что в ближайшие пару лет мы полностью избавимся от аналогового оборудования, поменяем его на цифровое, которое дает более глубокие и точные исследования, и производительность его совершенно другая. Самое главное, что МРТ, КТ маммографы в "цифре" позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме", - сказал Воробьев.На сегодняшний день уже закуплено 122 единицы тяжелого медоборудования: 69 рентгенов, 19 маммографов, 9 флюорографов, 9 МРТ, 8 КТ, 7 ангиографов и ускоритель – система лучевой терапии.
https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809658916.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_161:0:1018:643_1920x0_80_0_0_6501db4ff51862fd0b04a217b75e81c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Андрей Воробьев
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион намерен полностью избавиться от аналогового медицинского оборудования в ближайшие два года.
В ходе доклада на заседании правительства региона, заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова
сообщила, что в 2022 году в Подмосковье планируется приобретение почти 5 тысяч единиц медицинского оборудования.
"Большая программа у нас по обновлению оборудования. Вы знаете, что в ближайшие пару лет мы полностью избавимся от аналогового оборудования, поменяем его на цифровое, которое дает более глубокие и точные исследования, и производительность его совершенно другая. Самое главное, что МРТ, КТ маммографы в "цифре" позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме", - сказал Воробьев.
На сегодняшний день уже закуплено 122 единицы тяжелого медоборудования: 69 рентгенов, 19 маммографов, 9 флюорографов, 9 МРТ, 8 КТ, 7 ангиографов и ускоритель – система лучевой терапии.