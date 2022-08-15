https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809658916.html

Воробьев: Подмосковье остается лидером по вводу жилья в России

Воробьев: Подмосковье остается лидером по вводу жилья в России - РИА Новости, 15.08.2022

Воробьев: Подмосковье остается лидером по вводу жилья в России

Московская области продолжает занимать лидирующие позиции по вводу и строительству многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:25

2022-08-15T12:25

2022-08-15T12:25

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Московская области продолжает занимать лидирующие позиции по вводу и строительству многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы по-прежнему лидируем по суммарному вводу МКД и ИЖС. Объем весьма заметен, так же как и, я повторяю, большое количество и социальных объектов – это и поликлиники, и школы, детские сады, все, что связано с инфраструктурой, которая меняет качество жизни", - сказал Воробьев.Он добавил, что такого эффекта было бы невозможно достичь без слаженной работы строителей.

https://realty.ria.ru/20220810/uchastki-1808577525.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

жилье, московская область (подмосковье), андрей воробьев