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Воробьев: Подмосковье остается лидером по вводу жилья в России - РИА Новости, 15.08.2022
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Новости Подмосковья
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Воробьев: Подмосковье остается лидером по вводу жилья в России
Воробьев: Подмосковье остается лидером по вводу жилья в России - РИА Новости, 15.08.2022
Воробьев: Подмосковье остается лидером по вводу жилья в России
Московская области продолжает занимать лидирующие позиции по вводу и строительству многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:25
2022-08-15T12:25
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Московская области продолжает занимать лидирующие позиции по вводу и строительству многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы по-прежнему лидируем по суммарному вводу МКД и ИЖС. Объем весьма заметен, так же как и, я повторяю, большое количество и социальных объектов – это и поликлиники, и школы, детские сады, все, что связано с инфраструктурой, которая меняет качество жизни", - сказал Воробьев.Он добавил, что такого эффекта было бы невозможно достичь без слаженной работы строителей.
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жилье, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
12:25 15.08.2022
 

Воробьев: Подмосковье остается лидером по вводу жилья в России

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Московская области продолжает занимать лидирующие позиции по вводу и строительству многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Мы по-прежнему лидируем по суммарному вводу МКД и ИЖС. Объем весьма заметен, так же как и, я повторяю, большое количество и социальных объектов – это и поликлиники, и школы, детские сады, все, что связано с инфраструктурой, которая меняет качество жизни", - сказал Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 14:16Новости Подмосковья
Почти 600 врачей получили земельные участки в Подмосковье с начала года
Он добавил, что такого эффекта было бы невозможно достичь без слаженной работы строителей.
 
Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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