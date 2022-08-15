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Воробьев: Подмосковье остается лидером по вводу жилья в России
Воробьев: Подмосковье остается лидером по вводу жилья в России - РИА Новости, 15.08.2022
Воробьев: Подмосковье остается лидером по вводу жилья в России
Московская области продолжает занимать лидирующие позиции по вводу и строительству многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:25
2022-08-15T12:25
2022-08-15T12:25
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Московская области продолжает занимать лидирующие позиции по вводу и строительству многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы по-прежнему лидируем по суммарному вводу МКД и ИЖС. Объем весьма заметен, так же как и, я повторяю, большое количество и социальных объектов – это и поликлиники, и школы, детские сады, все, что связано с инфраструктурой, которая меняет качество жизни", - сказал Воробьев.Он добавил, что такого эффекта было бы невозможно достичь без слаженной работы строителей.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев