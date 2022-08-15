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Количество ДТП по вине водителей автобусов в Подмосковье сократилось на 42% - РИА Новости, 15.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809644996.html
Количество ДТП по вине водителей автобусов в Подмосковье сократилось на 42%
Количество ДТП по вине водителей автобусов в Подмосковье сократилось на 42% - РИА Новости, 15.08.2022
Количество ДТП по вине водителей автобусов в Подмосковье сократилось на 42%
Количество ДТП по вине водителей автобусов в Московской области упало на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:54
2022-08-15T11:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
автомобильные дороги
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Количество ДТП по вине водителей автобусов в Московской области упало на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."Согласно анализу ДТП с участием пассажирского транспорта, в первом полугодии выявлено сокращение аварийности на 42% благодаря контролю технического состояния автобусов перед выходом на линию, а также регулярным медицинскими осмотрам водителей, в том числе, с применением современного медицинского оборудования. Ежедневно 30 комплексов оборудования проводят порядка 3 тысяч осмотров, которые могут отследить состояние водителя и исключить влияние человеческого фактора", - приводятся в сообщении слова зампреда Подмосковья Анны Кротовой.Она добавила, что ежедневно проводится мониторинг дорожной обстановки в регионе с помощью системы видеонаблюдения, также на проблемных точках в часы-пик находятся инспекторы дорожных служб.
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московская область (подмосковье), автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Автомобильные дороги
11:54 15.08.2022
 

Количество ДТП по вине водителей автобусов в Подмосковье сократилось на 42%

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДорожная развязка
Дорожная развязка - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Дорожная развязка
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Количество ДТП по вине водителей автобусов в Московской области упало на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Согласно анализу ДТП с участием пассажирского транспорта, в первом полугодии выявлено сокращение аварийности на 42% благодаря контролю технического состояния автобусов перед выходом на линию, а также регулярным медицинскими осмотрам водителей, в том числе, с применением современного медицинского оборудования. Ежедневно 30 комплексов оборудования проводят порядка 3 тысяч осмотров, которые могут отследить состояние водителя и исключить влияние человеческого фактора", - приводятся в сообщении слова зампреда Подмосковья Анны Кротовой.
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Она добавила, что ежедневно проводится мониторинг дорожной обстановки в регионе с помощью системы видеонаблюдения, также на проблемных точках в часы-пик находятся инспекторы дорожных служб.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Автомобильные дороги
 
 
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