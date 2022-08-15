https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809644996.html

Количество ДТП по вине водителей автобусов в Подмосковье сократилось на 42%

Количество ДТП по вине водителей автобусов в Подмосковье сократилось на 42% - РИА Новости, 15.08.2022

Количество ДТП по вине водителей автобусов в Подмосковье сократилось на 42%

Количество ДТП по вине водителей автобусов в Московской области упало на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:54

2022-08-15T11:54

2022-08-15T11:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

автомобильные дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40887/19/408871938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0762f0ce0efa689762489854abd189dc.jpg

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Количество ДТП по вине водителей автобусов в Московской области упало на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."Согласно анализу ДТП с участием пассажирского транспорта, в первом полугодии выявлено сокращение аварийности на 42% благодаря контролю технического состояния автобусов перед выходом на линию, а также регулярным медицинскими осмотрам водителей, в том числе, с применением современного медицинского оборудования. Ежедневно 30 комплексов оборудования проводят порядка 3 тысяч осмотров, которые могут отследить состояние водителя и исключить влияние человеческого фактора", - приводятся в сообщении слова зампреда Подмосковья Анны Кротовой.Она добавила, что ежедневно проводится мониторинг дорожной обстановки в регионе с помощью системы видеонаблюдения, также на проблемных точках в часы-пик находятся инспекторы дорожных служб.

https://ria.ru/20220811/parkovki-1808823776.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), автомобильные дороги