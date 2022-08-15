https://ria.ru/20220815/podderzhka-1809220291.html

КМСП оказала гарантийную поддержку нижегородскому производителю мороженого

КМСП оказала гарантийную поддержку нижегородскому производителю мороженого - РИА Новости, 15.08.2022

КМСП оказала гарантийную поддержку нижегородскому производителю мороженого

Производитель мороженого из Нижегородской области получил финансирование на расширение производства благодаря гарантии Корпорации МСП (КМСП), сообщает... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:00

2022-08-15T10:00

2022-08-15T10:03

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Производитель мороженого из Нижегородской области получил финансирование на расширение производства благодаря гарантии Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.Банк "Открытие" открыл производителю мороженого ООО "Калинов мост" кредитную линию на 71,5 миллиона рублей под гарантию Корпорации МСП на 35 миллионов рублей. Финансирование будет направлено на закупку нового оборудования по переработке молока, которое позволит увеличить перерабатывающие мощности на 130% до 430 тонн молока в сутки. Новые рабочие места буду открыты для более 50 сотрудников, говорится в сообщении."Очень важно поддержать наши производственные компании, которые готовы к масштабированию своего бизнеса, открытию новых линий и найму сотрудников. Специально для производственных МСП в ближайшее время будет запущена новая льготная программа кредитования на инвестиционные цели по ставкам 3-4,5%. Такие комфортные условия дадут возможность большему числу предприятий развиваться и замещать ушедшие с нашего рынка иностранные бренды", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, генеральный директор ООО "Калинов мост" Анатолий Калинов отметил, что растущий спрос на продукцию компании позволяет ей выходить на новые региональные рынки в России."Расширить производство мы сможем при помощи заемного финансирования, которое стало для нас максимально привлекательным при помощи инструментов господдержки. Такое эффективное партнерство позволяет выгодно проводить модернизацию производства и инвестировать собственные средства в дальнейшее развитие бизнеса", - сказал глава компании.Компания "Калинов мост" выпускает свыше 180 наименований мороженого, которые реализует в партнёрстве с крупнейшим ритейлерами.

https://ria.ru/20220810/otsrochka-1808532872.html

https://ria.ru/20220809/sotrudnichestvo-1808422414.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич