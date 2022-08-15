Рейтинг@Mail.ru
КМСП оказала гарантийную поддержку нижегородскому производителю мороженого - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/podderzhka-1809220291.html
КМСП оказала гарантийную поддержку нижегородскому производителю мороженого
КМСП оказала гарантийную поддержку нижегородскому производителю мороженого - РИА Новости, 15.08.2022
КМСП оказала гарантийную поддержку нижегородскому производителю мороженого
Производитель мороженого из Нижегородской области получил финансирование на расширение производства благодаря гарантии Корпорации МСП (КМСП), сообщает... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:00
2022-08-15T10:03
россия
корпорация мсп
александр исаевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Производитель мороженого из Нижегородской области получил финансирование на расширение производства благодаря гарантии Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.Банк "Открытие" открыл производителю мороженого ООО "Калинов мост" кредитную линию на 71,5 миллиона рублей под гарантию Корпорации МСП на 35 миллионов рублей. Финансирование будет направлено на закупку нового оборудования по переработке молока, которое позволит увеличить перерабатывающие мощности на 130% до 430 тонн молока в сутки. Новые рабочие места буду открыты для более 50 сотрудников, говорится в сообщении."Очень важно поддержать наши производственные компании, которые готовы к масштабированию своего бизнеса, открытию новых линий и найму сотрудников. Специально для производственных МСП в ближайшее время будет запущена новая льготная программа кредитования на инвестиционные цели по ставкам 3-4,5%. Такие комфортные условия дадут возможность большему числу предприятий развиваться и замещать ушедшие с нашего рынка иностранные бренды", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, генеральный директор ООО "Калинов мост" Анатолий Калинов отметил, что растущий спрос на продукцию компании позволяет ей выходить на новые региональные рынки в России."Расширить производство мы сможем при помощи заемного финансирования, которое стало для нас максимально привлекательным при помощи инструментов господдержки. Такое эффективное партнерство позволяет выгодно проводить модернизацию производства и инвестировать собственные средства в дальнейшее развитие бизнеса", - сказал глава компании.Компания "Калинов мост" выпускает свыше 180 наименований мороженого, которые реализует в партнёрстве с крупнейшим ритейлерами.
https://ria.ru/20220810/otsrochka-1808532872.html
https://ria.ru/20220809/sotrudnichestvo-1808422414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:423:2048:1959_1920x0_80_0_0_a7819d064956ddf38cfcd3116d0dbaa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, корпорация мсп, александр исаевич
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич
10:00 15.08.2022 (обновлено: 10:03 15.08.2022)
 

КМСП оказала гарантийную поддержку нижегородскому производителю мороженого

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Производитель мороженого из Нижегородской области получил финансирование на расширение производства благодаря гарантии Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.
Банк "Открытие" открыл производителю мороженого ООО "Калинов мост" кредитную линию на 71,5 миллиона рублей под гарантию Корпорации МСП на 35 миллионов рублей. Финансирование будет направлено на закупку нового оборудования по переработке молока, которое позволит увеличить перерабатывающие мощности на 130% до 430 тонн молока в сутки. Новые рабочие места буду открыты для более 50 сотрудников, говорится в сообщении.
Логотип корпорации МСП
10 августа, 12:00
МСП Банк начал кредитовать бизнес с отсрочкой платежа по основному долгу
"Очень важно поддержать наши производственные компании, которые готовы к масштабированию своего бизнеса, открытию новых линий и найму сотрудников. Специально для производственных МСП в ближайшее время будет запущена новая льготная программа кредитования на инвестиционные цели по ставкам 3-4,5%. Такие комфортные условия дадут возможность большему числу предприятий развиваться и замещать ушедшие с нашего рынка иностранные бренды", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, генеральный директор ООО "Калинов мост" Анатолий Калинов отметил, что растущий спрос на продукцию компании позволяет ей выходить на новые региональные рынки в России.
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 19:30Рязанская область
Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией МСП
"Расширить производство мы сможем при помощи заемного финансирования, которое стало для нас максимально привлекательным при помощи инструментов господдержки. Такое эффективное партнерство позволяет выгодно проводить модернизацию производства и инвестировать собственные средства в дальнейшее развитие бизнеса", - сказал глава компании.
Компания "Калинов мост" выпускает свыше 180 наименований мороженого, которые реализует в партнёрстве с крупнейшим ритейлерами.
 
РоссияКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала