https://ria.ru/20220815/plutoniy-1809581762.html

В "Росатоме" планируют начать использовать плутоний по-новому

В "Росатоме" планируют начать использовать плутоний по-новому - РИА Новости, 15.08.2022

В "Росатоме" планируют начать использовать плутоний по-новому

Специалисты российской атомной отрасли планируют в ближайшие год-два на практике осуществить "круговорот" плутония в качестве ядерного "горючего" реактора на... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T04:15

2022-08-15T04:15

2022-08-15T04:15

наука

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

челябинская область

димитровград

горно-химический комбинат

белоярская аэс

озерск

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли планируют в ближайшие год-два на практике осуществить "круговорот" плутония в качестве ядерного "горючего" реактора на быстрых нейтронах БН-800 блока №4 Белоярской АЭС (Свердловская область) в рамках отработки технологий атомной энергетики будущего, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора предприятия госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" по производству гражданской продукции Константин Бугров.Ранее сообщалось, что на "Маяке" идет переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-800.По его словам, в результате будет выделен диоксид плутония для производства на "Маяке" нового, смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива (от английского mixed-oxide fuel) реактора БН-800."Сейчас он пойдет вместе с плутонием с БН-600 на нашу установку "Пакет", где будут комплектоваться тепловыделяющие элементы (твэлы). Затем они попадают в реактор БН-800. Комплектовать твэлы мы будем уже в 2022 году, а попадут они в реактор, наверное, в 2023-2024 годах", — добавил Бугров."Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных реакторов ВВЭР с реакторами на быстрых нейтронах, а также решить другие накопившиеся в отрасли проблемы.Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива — самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.Именно переработка ОЯТ с целью использования выделяемых из него ядерных материалов для создания свежего топлива является ключевым этапом, позволяющим организовать "круговорот" ядерного "горючего".Блок №4 Белоярской АЭС, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и, прежде всего, для демонстрации работы на МОКС-топливе.Начальная топливная загрузка реактора БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива. При этом часть топливных сборок содержала МОКС-топливо, изготовленное на опытных производствах других предприятий "Росатома" — "Маяка" (Озерск, Челябинская область) и НИИАР (Димитровград, Ульяновская область). Сейчас реактор БН-800 переводят на полную загрузку МОКС-топливом. Его промышленное производство действует на предприятии "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край).

https://ria.ru/20220808/rosatom-1807990358.html

https://ria.ru/20220729/rak-1805894276.html

https://ria.ru/20220717/reaktory-1803025646.html

россия

челябинская область

димитровград

озерск

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", челябинская область, димитровград, горно-химический комбинат, белоярская аэс, озерск