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СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах
СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах - РИА Новости, 15.08.2022
СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах
Минтранс приступил к разработке поправок в законодательство, разрешающих авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T03:54
2022-08-15T03:54
2022-08-15T11:06
экономика
олег пантелеев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минтранс приступил к разработке поправок в законодательство, разрешающих авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка, их могут утвердить уже в марте 2023 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию письма президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна в министерство и на источники, близкие к ведомству.Тасун, как уточняет газета, обратился в Министерство транспорта с просьбой разрешить авиакомпаниям снимать исправные запчасти с самолетов и переставлять их на другие машины. По данным издания, в письме он отметил, что такие меры необходимы, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов. Тогда, по словам Тасуна, можно переставить исправную запчасть с одного самолета на другой, чтобы из двух смог полететь хотя бы один. Уточняется, что АЭВТ предлагает разрешить такую процедуру с комплектующими между самолетами разных авиакомпаний.В пресс-службе Минтранса газете подтвердили, что ведомство разрабатывает проекты, направленные в том числе на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских судов. Подчеркивается, что министерство намерено опубликовать документы для общественного обсуждения."В рамках действующего законодательства процедура установки компонентов полностью урегулирована. Согласно положениям ФАП-246 ("Требования к юрлицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки"), эксплуатант обеспечивает поддержание летной годности воздушных судов", — приводит издание комментарии представителей Минтранса.Ранее исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев рассказал РИА Новости, что разбор самолетов на запчасти — нормальная практика, распространенная во всем мире, в условиях санкций для российских авиакомпаний она стала более актуальной.
https://realty.ria.ru/20220811/aeroport-1808893901.html
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экономика, олег пантелеев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Олег Пантелеев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
03:54 15.08.2022 (обновлено: 11:06 15.08.2022)
СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах
"Известия": Минтранс может узаконить перестановку запчастей с одних самолетов на другие
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Минтранс приступил к разработке поправок в законодательство, разрешающих авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка, их могут утвердить уже в марте 2023 года, пишет
газета "Известия" со ссылкой на копию письма президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна в министерство и на источники, близкие к ведомству.
"Минтранс, по данным близкого к ведомству источника и другого источника в Росавиации, уже разрабатывает соответствующие поправки в ФАП-285 (Федеральные авиационные правила. — Прим. ред.). Ожидается, что они могут быть утверждены в марте 2023 года", — пишет издание.
Тасун, как уточняет газета, обратился в Министерство транспорта с просьбой разрешить авиакомпаниям снимать исправные запчасти с самолетов и переставлять их на другие машины. По данным издания, в письме он отметил, что такие меры необходимы, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов. Тогда, по словам Тасуна, можно переставить исправную запчасть с одного самолета на другой, чтобы из двух смог полететь хотя бы один. Уточняется, что АЭВТ предлагает разрешить такую процедуру с комплектующими между самолетами разных авиакомпаний.
В пресс-службе Минтранса газете подтвердили, что ведомство разрабатывает проекты, направленные в том числе на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских судов. Подчеркивается, что министерство намерено опубликовать документы для общественного обсуждения.
"В рамках действующего законодательства процедура установки компонентов полностью урегулирована. Согласно положениям ФАП-246 ("Требования к юрлицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки"), эксплуатант обеспечивает поддержание летной годности воздушных судов", — приводит издание комментарии представителей Минтранса.
Ранее исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев
рассказал РИА Новости, что разбор самолетов на запчасти — нормальная практика, распространенная во всем мире, в условиях санкций для российских авиакомпаний она стала более актуальной.