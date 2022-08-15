https://ria.ru/20220815/perestanovka-1809581159.html

СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах

СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах - РИА Новости, 15.08.2022

СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах

Минтранс приступил к разработке поправок в законодательство, разрешающих авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T03:54

2022-08-15T03:54

2022-08-15T11:06

экономика

олег пантелеев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минтранс приступил к разработке поправок в законодательство, разрешающих авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка, их могут утвердить уже в марте 2023 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию письма президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна в министерство и на источники, близкие к ведомству.Тасун, как уточняет газета, обратился в Министерство транспорта с просьбой разрешить авиакомпаниям снимать исправные запчасти с самолетов и переставлять их на другие машины. По данным издания, в письме он отметил, что такие меры необходимы, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов. Тогда, по словам Тасуна, можно переставить исправную запчасть с одного самолета на другой, чтобы из двух смог полететь хотя бы один. Уточняется, что АЭВТ предлагает разрешить такую процедуру с комплектующими между самолетами разных авиакомпаний.В пресс-службе Минтранса газете подтвердили, что ведомство разрабатывает проекты, направленные в том числе на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских судов. Подчеркивается, что министерство намерено опубликовать документы для общественного обсуждения."В рамках действующего законодательства процедура установки компонентов полностью урегулирована. Согласно положениям ФАП-246 ("Требования к юрлицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки"), эксплуатант обеспечивает поддержание летной годности воздушных судов", — приводит издание комментарии представителей Минтранса.Ранее исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев рассказал РИА Новости, что разбор самолетов на запчасти — нормальная практика, распространенная во всем мире, в условиях санкций для российских авиакомпаний она стала более актуальной.

https://realty.ria.ru/20220811/aeroport-1808893901.html

https://ria.ru/20220720/rosturizm-1803867007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, олег пантелеев, министерство транспорта рф (минтранс россии)