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СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах - РИА Новости, 15.08.2022
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СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах
СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах - РИА Новости, 15.08.2022
СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах
Минтранс приступил к разработке поправок в законодательство, разрешающих авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T03:54
2022-08-15T11:06
экономика
олег пантелеев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минтранс приступил к разработке поправок в законодательство, разрешающих авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка, их могут утвердить уже в марте 2023 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию письма президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна в министерство и на источники, близкие к ведомству.Тасун, как уточняет газета, обратился в Министерство транспорта с просьбой разрешить авиакомпаниям снимать исправные запчасти с самолетов и переставлять их на другие машины. По данным издания, в письме он отметил, что такие меры необходимы, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов. Тогда, по словам Тасуна, можно переставить исправную запчасть с одного самолета на другой, чтобы из двух смог полететь хотя бы один. Уточняется, что АЭВТ предлагает разрешить такую процедуру с комплектующими между самолетами разных авиакомпаний.В пресс-службе Минтранса газете подтвердили, что ведомство разрабатывает проекты, направленные в том числе на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских судов. Подчеркивается, что министерство намерено опубликовать документы для общественного обсуждения."В рамках действующего законодательства процедура установки компонентов полностью урегулирована. Согласно положениям ФАП-246 ("Требования к юрлицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки"), эксплуатант обеспечивает поддержание летной годности воздушных судов", — приводит издание комментарии представителей Минтранса.Ранее исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев рассказал РИА Новости, что разбор самолетов на запчасти — нормальная практика, распространенная во всем мире, в условиях санкций для российских авиакомпаний она стала более актуальной.
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экономика, олег пантелеев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Олег Пантелеев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
03:54 15.08.2022 (обновлено: 11:06 15.08.2022)
 
СМИ: Минтранс может узаконить перестановку запчастей на самолетах

"Известия": Минтранс может узаконить перестановку запчастей с одних самолетов на другие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства транспорта России
Здание Министерства транспорта России - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минтранс приступил к разработке поправок в законодательство, разрешающих авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка, их могут утвердить уже в марте 2023 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию письма президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна в министерство и на источники, близкие к ведомству.
"Минтранс, по данным близкого к ведомству источника и другого источника в Росавиации, уже разрабатывает соответствующие поправки в ФАП-285 (Федеральные авиационные правила. — Прим. ред.). Ожидается, что они могут быть утверждены в марте 2023 года", — пишет издание.
Тасун, как уточняет газета, обратился в Министерство транспорта с просьбой разрешить авиакомпаниям снимать исправные запчасти с самолетов и переставлять их на другие машины. По данным издания, в письме он отметил, что такие меры необходимы, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов. Тогда, по словам Тасуна, можно переставить исправную запчасть с одного самолета на другой, чтобы из двух смог полететь хотя бы один. Уточняется, что АЭВТ предлагает разрешить такую процедуру с комплектующими между самолетами разных авиакомпаний.
В пресс-службе Минтранса газете подтвердили, что ведомство разрабатывает проекты, направленные в том числе на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских судов. Подчеркивается, что министерство намерено опубликовать документы для общественного обсуждения.
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"В рамках действующего законодательства процедура установки компонентов полностью урегулирована. Согласно положениям ФАП-246 ("Требования к юрлицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки"), эксплуатант обеспечивает поддержание летной годности воздушных судов", — приводит издание комментарии представителей Минтранса.
Ранее исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев рассказал РИА Новости, что разбор самолетов на запчасти — нормальная практика, распространенная во всем мире, в условиях санкций для российских авиакомпаний она стала более актуальной.
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