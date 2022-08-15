https://ria.ru/20220815/parki-1809662982.html
Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25%
Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25% - РИА Новости, 15.08.2022
Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25%
Посещаемость общественных парков Московской области по итогам первых семи месяцев текущего года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:33
2022-08-15T12:33
2022-08-15T12:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603976542_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_9b9d31a8b696bcb555b584ee00dd8a73.jpg
КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Посещаемость общественных парков Московской области по итогам первых семи месяцев текущего года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Согласно презентации, по итогам семи месяцев 2021 года, парки посетило 25,3 миллиона человек."У нас сегодня функционируют 183 парка общей площадью более 3,3 тысячи гектар. Мы сравнили 2020, 2021 и 2022 год и вот с января по июль у нас более 34,5 миллиона посещений", - сказал Хайкин.
https://ria.ru/20220809/gorodki-1808429604.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603976542_0:131:2556:2048_1920x0_80_0_0_60e18b18924b81f32bf0f7323e790010.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)