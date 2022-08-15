https://ria.ru/20220815/parki-1809662982.html

Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25%

Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25% - РИА Новости, 15.08.2022

Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25%

Посещаемость общественных парков Московской области по итогам первых семи месяцев текущего года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:33

2022-08-15T12:33

2022-08-15T12:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603976542_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_9b9d31a8b696bcb555b584ee00dd8a73.jpg

КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Посещаемость общественных парков Московской области по итогам первых семи месяцев текущего года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Согласно презентации, по итогам семи месяцев 2021 года, парки посетило 25,3 миллиона человек."У нас сегодня функционируют 183 парка общей площадью более 3,3 тысячи гектар. Мы сравнили 2020, 2021 и 2022 год и вот с января по июль у нас более 34,5 миллиона посещений", - сказал Хайкин.

https://ria.ru/20220809/gorodki-1808429604.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)