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Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25% - РИА Новости, 15.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220815/parki-1809662982.html
Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25%
Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25% - РИА Новости, 15.08.2022
Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25%
Посещаемость общественных парков Московской области по итогам первых семи месяцев текущего года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:33
2022-08-15T12:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Посещаемость общественных парков Московской области по итогам первых семи месяцев текущего года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Согласно презентации, по итогам семи месяцев 2021 года, парки посетило 25,3 миллиона человек."У нас сегодня функционируют 183 парка общей площадью более 3,3 тысячи гектар. Мы сравнили 2020, 2021 и 2022 год и вот с января по июль у нас более 34,5 миллиона посещений", - сказал Хайкин.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
12:33 15.08.2022
 

Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25%

© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в фотобанкОтдыхающие в усадебном парке "Суханово" в Московской области
Отдыхающие в усадебном парке Суханово в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Савостин
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в усадебном парке "Суханово" в Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Посещаемость общественных парков Московской области по итогам первых семи месяцев текущего года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Согласно презентации, по итогам семи месяцев 2021 года, парки посетило 25,3 миллиона человек.
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"У нас сегодня функционируют 183 парка общей площадью более 3,3 тысячи гектар. Мы сравнили 2020, 2021 и 2022 год и вот с января по июль у нас более 34,5 миллиона посещений", - сказал Хайкин.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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