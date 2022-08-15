https://ria.ru/20220815/pamyatniki-1809790160.html
МГЕР провела акцию против сноса памятника освободителям Риги
МГЕР провела акцию против сноса памятника освободителям Риги - РИА Новости, 15.08.2022
МГЕР провела акцию против сноса памятника освободителям Риги
"Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию против сноса памятника освободителям Риги у здания посольства Латвии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:29
2022-08-15T17:29
2022-08-15T17:31
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию против сноса памятника освободителям Риги у здания посольства Латвии, передает корреспондент РИА Новости."Снос памятников в XXI веке, особенно памятников, посвященных борцам с фашистским режимом, недопустим. И наш сегодняшний лозунг - "Правду и память не отменить", — заявил во время акции председатель МГЕР Антон Демидов.Участники акции стояли у здания с плакатами и скандировали лозунги "фашизм не пройдет" и "правду и память не отменить".
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Акция против уничтожения памятника освободителям Риги у посольства Латвии в Москве
«Молодая гвардия Единой России» провела акцию против уничтожения памятника освободителям Риги у посольства Латвии
2022-08-15T17:29
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мгер, рига, латвия, россия
В мире, МГЕР, Рига, Латвия, Россия
17:29 15.08.2022 (обновлено: 17:31 15.08.2022)
МГЕР провела акцию против сноса памятника освободителям Риги
МГЕР провела у здания посольства Латвии акцию против сноса памятника освободителям Риги