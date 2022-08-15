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МГЕР провела акцию против сноса памятника освободителям Риги

МГЕР провела акцию против сноса памятника освободителям Риги - РИА Новости, 15.08.2022

МГЕР провела акцию против сноса памятника освободителям Риги

"Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию против сноса памятника освободителям Риги у здания посольства Латвии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:29

2022-08-15T17:29

2022-08-15T17:31

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию против сноса памятника освободителям Риги у здания посольства Латвии, передает корреспондент РИА Новости."Снос памятников в XXI веке, особенно памятников, посвященных борцам с фашистским режимом, недопустим. И наш сегодняшний лозунг - "Правду и память не отменить", — заявил во время акции председатель МГЕР Антон Демидов.Участники акции стояли у здания с плакатами и скандировали лозунги "фашизм не пройдет" и "правду и память не отменить".

https://ria.ru/20220815/pamyatnik-1809718217.html

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Акция против уничтожения памятника освободителям Риги у посольства Латвии в Москве «Молодая гвардия Единой России» провела акцию против уничтожения памятника освободителям Риги у посольства Латвии 2022-08-15T17:29 true PT0M06S

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в мире, мгер, рига, латвия, россия