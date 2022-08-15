https://ria.ru/20220815/pamyatnik-1809718217.html

В Нарве отложили принятие решения о переносе танка-памятника Т-34

В Нарве отложили принятие решения о переносе танка-памятника Т-34 - РИА Новости, 15.08.2022

В Нарве отложили принятие решения о переносе танка-памятника Т-34

Городское собрание эстонской Нарвы на заседании в понедельник отложило принятие решения о переносе установленного на въезде в город советского танка-памятника... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:34

2022-08-15T14:34

2022-08-15T14:34

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 авг - РИА Новости. Городское собрание эстонской Нарвы на заседании в понедельник отложило принятие решения о переносе установленного на въезде в город советского танка-памятника Т-34, сообщила пресс-служба горсобрания.Первым пунктом повестки для заседания был вопрос о "Даче задания Нарвской городской управе по переносу памятника "Танк" из публичного городского пространства в закрытое городское пространство"."Однако заместитель председателя горсобрания Нарвы Наталья Умарова в начале заседания сказала, что решила перенести вопрос о переносе памятника на другой день, поскольку оппозиция внесла поправки в повестку дня, которые необходимо обсудить", - говорится в сообщении.По данным издания Postimees, оппозиция предлагает оставить памятник-танк на его историческом месте, обеспечить вокруг монумента закрытое городское пространство и защиту от вандализма.Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Нарва является третьим по величине городом Эстонии после Таллина и Тарту. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. Премьер отдельно остановилась на проблеме танка Т-34, подчеркнув, что если городские власти не намерены самостоятельно убирать танк, то решение о его переносе примет государство.Позже Каллас прибыла в Нарву для встречи с городскими властям и вскоре объявила, что они согласились перенести танк-памятник Т-34.

https://ria.ru/20220809/pamyatnik-1808354102.html

https://ria.ru/20220812/pamyatnik-1809076100.html

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в мире, кая каллас, нарва, эстония, таллин, т-34