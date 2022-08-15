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Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры - РИА Новости, 15.08.2022
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Культура
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Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры
Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры - РИА Новости, 15.08.2022
Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры
Построенный в начале прошлого века по проекту архитектора Адольфа Эрихсона Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признали памятником архитектуры, сообщается на РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:56
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Построенный в начале прошлого века по проекту архитектора Адольфа Эрихсона Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признали памятником архитектуры, сообщается на сайте мэра столицы."Здание мехового магазина и фабрики Торгового дома Михайлова, возведенное в начале XX века, включено в единый реестр объектов культурного наследия. Оно сохранило свой исторический облик и является очень важным для столицы. Среди прочего, эксперты отметили ценность таких декоративных элементов, как маскароны, пилястры, руст, мозаика из золотой смальты, надписи на немецком языке, лепные и кессонированные потолки. Теперь памятник находится под охраной государства", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.Стоявший на этом месте прежде старый усадебный дом разобрали, но некоторые его части, как предполагают специалисты, могли использоваться в новом здании.Уличный фасад корпуса интересен как своеобразный вариант переработки в стиле модерна принципов классической архитектуры.
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архитектура, новости культуры, москва
Культура, Архитектура, Новости культуры, Москва
16:56 15.08.2022 (обновлено: 17:01 15.08.2022)
 
Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры

Дом моделей на Кузнецом Мосту, проект Адольфа Эрихсона, признан памятником архитектуры

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкДом моделей одежды на Кузнецком мосту
Дом моделей одежды на Кузнецком мосту - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Построенный в начале прошлого века по проекту архитектора Адольфа Эрихсона Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признали памятником архитектуры, сообщается на сайте мэра столицы.
"Здание мехового магазина и фабрики Торгового дома Михайлова, возведенное в начале XX века, включено в единый реестр объектов культурного наследия. Оно сохранило свой исторический облик и является очень важным для столицы. Среди прочего, эксперты отметили ценность таких декоративных элементов, как маскароны, пилястры, руст, мозаика из золотой смальты, надписи на немецком языке, лепные и кессонированные потолки. Теперь памятник находится под охраной государства", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Стоявший на этом месте прежде старый усадебный дом разобрали, но некоторые его части, как предполагают специалисты, могли использоваться в новом здании.
Уличный фасад корпуса интересен как своеобразный вариант переработки в стиле модерна принципов классической архитектуры.
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