https://ria.ru/20220815/pamyatnik-1809616072.html
Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры
Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры - РИА Новости, 15.08.2022
Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры
Построенный в начале прошлого века по проекту архитектора Адольфа Эрихсона Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признали памятником архитектуры, сообщается на РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:56
2022-08-15T16:56
2022-08-15T17:01
культура
архитектура
новости культуры
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809614261_0:264:3134:2027_1920x0_80_0_0_edc59d6a7d5f4b6557de0c12ef7662c3.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Построенный в начале прошлого века по проекту архитектора Адольфа Эрихсона Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признали памятником архитектуры, сообщается на сайте мэра столицы."Здание мехового магазина и фабрики Торгового дома Михайлова, возведенное в начале XX века, включено в единый реестр объектов культурного наследия. Оно сохранило свой исторический облик и является очень важным для столицы. Среди прочего, эксперты отметили ценность таких декоративных элементов, как маскароны, пилястры, руст, мозаика из золотой смальты, надписи на немецком языке, лепные и кессонированные потолки. Теперь памятник находится под охраной государства", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.Стоявший на этом месте прежде старый усадебный дом разобрали, но некоторые его части, как предполагают специалисты, могли использоваться в новом здании.Уличный фасад корпуса интересен как своеобразный вариант переработки в стиле модерна принципов классической архитектуры.
https://ria.ru/20220815/tavrida-1808688314.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809614261_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_73b27af5975359a635c74f74ef231694.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архитектура, новости культуры, москва
Культура, Архитектура, Новости культуры, Москва
16:56 15.08.2022 (обновлено: 17:01 15.08.2022)
Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры
Дом моделей на Кузнецом Мосту, проект Адольфа Эрихсона, признан памятником архитектуры
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Построенный в начале прошлого века по проекту архитектора Адольфа Эрихсона Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признали памятником архитектуры, сообщается на сайте мэра столицы.
"Здание мехового магазина и фабрики Торгового дома Михайлова, возведенное в начале XX века, включено в единый реестр объектов культурного наследия. Оно сохранило свой исторический облик и является очень важным для столицы. Среди прочего, эксперты отметили ценность таких декоративных элементов, как маскароны, пилястры, руст, мозаика из золотой смальты, надписи на немецком языке, лепные и кессонированные потолки. Теперь памятник находится под охраной государства", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Стоявший на этом месте прежде старый усадебный дом разобрали, но некоторые его части, как предполагают специалисты, могли использоваться в новом здании.
Уличный фасад корпуса интересен как своеобразный вариант переработки в стиле модерна принципов классической архитектуры.