https://ria.ru/20220815/pamyatnik-1809616072.html

Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры

Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры - РИА Новости, 15.08.2022

Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признан памятником архитектуры

Построенный в начале прошлого века по проекту архитектора Адольфа Эрихсона Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признали памятником архитектуры, сообщается на РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:56

2022-08-15T16:56

2022-08-15T17:01

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Построенный в начале прошлого века по проекту архитектора Адольфа Эрихсона Дом моделей на Кузнецом Мосту в Москве признали памятником архитектуры, сообщается на сайте мэра столицы."Здание мехового магазина и фабрики Торгового дома Михайлова, возведенное в начале XX века, включено в единый реестр объектов культурного наследия. Оно сохранило свой исторический облик и является очень важным для столицы. Среди прочего, эксперты отметили ценность таких декоративных элементов, как маскароны, пилястры, руст, мозаика из золотой смальты, надписи на немецком языке, лепные и кессонированные потолки. Теперь памятник находится под охраной государства", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.Стоявший на этом месте прежде старый усадебный дом разобрали, но некоторые его части, как предполагают специалисты, могли использоваться в новом здании.Уличный фасад корпуса интересен как своеобразный вариант переработки в стиле модерна принципов классической архитектуры.

https://ria.ru/20220815/tavrida-1808688314.html

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Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

архитектура, новости культуры, москва