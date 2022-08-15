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В нижегородском лагере более 20 детей обратились к врачам из-за отравления - РИА Новости, 15.08.2022
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В нижегородском лагере более 20 детей обратились к врачам из-за отравления
В нижегородском лагере более 20 детей обратились к врачам из-за отравления - РИА Новости, 15.08.2022
В нижегородском лагере более 20 детей обратились к врачам из-за отравления
Доследственная проверка проводится в лагере в Нижегородской области после массового отравления детей, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:52
2022-08-15T16:52
россия
нижегородская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в лагере в Нижегородской области после массового отравления детей, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Установлено, что более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления", - говорится в сообщении.Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей)."Следователи СК опрашивают работников оздоровительного лагеря, изымают образцы продуктов питания и воды, назначаются экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.Проверку по факту недомогания детей в лагере проводит и прокуратура. "Выясняются обстоятельства произошедшего. Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены условия пребывания детей в лагере, исполнение законодательства при оказании услуг, в частности организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - информирует прокуратура Нижегородской области.По данным регионального управления Роспотребнадзора, лагерь "Восток", где заболели дети, закрывается со вторника. "Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. Вынесено постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220804/otravlenie-1807118037.html
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россия, нижегородская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Нижегородская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
16:52 15.08.2022
 
В нижегородском лагере более 20 детей обратились к врачам из-за отравления

В нижегородском лагере отравились более 20 детей, идет доследственная проверка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в лагере в Нижегородской области после массового отравления детей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Установлено, что более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления", - говорится в сообщении.
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Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).
"Следователи СК опрашивают работников оздоровительного лагеря, изымают образцы продуктов питания и воды, назначаются экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
Проверку по факту недомогания детей в лагере проводит и прокуратура. "Выясняются обстоятельства произошедшего. Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены условия пребывания детей в лагере, исполнение законодательства при оказании услуг, в частности организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - информирует прокуратура Нижегородской области.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, лагерь "Восток", где заболели дети, закрывается со вторника. "Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. Вынесено постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа", - отмечается в сообщении.
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РоссияНижегородская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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