В нижегородском лагере более 20 детей обратились к врачам из-за отравления
В нижегородском лагере отравились более 20 детей, идет доследственная проверка
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в лагере в Нижегородской области после массового отравления детей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Установлено, что более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления", - говорится в сообщении.
Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).
"Следователи СК опрашивают работников оздоровительного лагеря, изымают образцы продуктов питания и воды, назначаются экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
Проверку по факту недомогания детей в лагере проводит и прокуратура. "Выясняются обстоятельства произошедшего. Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены условия пребывания детей в лагере, исполнение законодательства при оказании услуг, в частности организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - информирует прокуратура Нижегородской области.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, лагерь "Восток", где заболели дети, закрывается со вторника. "Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. Вынесено постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа", - отмечается в сообщении.
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