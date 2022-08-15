https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809779089.html

В нижегородском лагере более 20 детей обратились к врачам из-за отравления

В нижегородском лагере более 20 детей обратились к врачам из-за отравления - РИА Новости, 15.08.2022

В нижегородском лагере более 20 детей обратились к врачам из-за отравления

Доследственная проверка проводится в лагере в Нижегородской области после массового отравления детей, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:52

2022-08-15T16:52

2022-08-15T16:52

россия

нижегородская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в лагере в Нижегородской области после массового отравления детей, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Установлено, что более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления", - говорится в сообщении.Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей)."Следователи СК опрашивают работников оздоровительного лагеря, изымают образцы продуктов питания и воды, назначаются экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.Проверку по факту недомогания детей в лагере проводит и прокуратура. "Выясняются обстоятельства произошедшего. Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены условия пребывания детей в лагере, исполнение законодательства при оказании услуг, в частности организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - информирует прокуратура Нижегородской области.По данным регионального управления Роспотребнадзора, лагерь "Восток", где заболели дети, закрывается со вторника. "Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. Вынесено постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220804/otravlenie-1807118037.html

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нижегородская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нижегородская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)