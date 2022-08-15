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Пострадавшую от отравления газом в доме в Москве выписали из больницы - РИА Новости, 15.08.2022
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Пострадавшую от отравления газом в доме в Москве выписали из больницы
Пострадавшую от отравления газом в доме в Москве выписали из больницы - РИА Новости, 15.08.2022
Пострадавшую от отравления газом в доме в Москве выписали из больницы
Одна из пострадавших от отравления в доме на юго-востоке Москвы находится в состоянии средней тяжести, ее перевели из реанимации в обычную палату, вторую... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:37
2022-08-15T13:16
россия
москва
происшествия
департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Одна из пострадавших от отравления в доме на юго-востоке Москвы находится в состоянии средней тяжести, ее перевели из реанимации в обычную палату, вторую пострадавшую выписали из больницы, рассказали РИА Новости в медицинских учреждениях.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы в воскресенье вечером. Столичный депздрав сообщил, что за медпомощью обратились трое жильцов. Две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. Все отравившиеся - члены одной семьи. При этом среди медиков, по данным депздрава, пострадавших от неизвестного вещества нет. Одна из пострадавших находилась в отделении токсико-реанимации, диагноз - отравление угарным газом."Ее сегодня перевели из реанимации в палату. Состояние средней тяжести, температура нормальная", - рассказали в больнице.В другом медучреждении, куда была госпитализирована вторая пострадавшая, сообщили агентству, что в понедельник она была выписана из стационара.В комплексе городского хозяйства столицы журналистам сообщили, что утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы не обнаружено. В экстренных службах РИА Новости впоследствии сообщили, что концентрация углекислого газа в московской пятиэтажке превышала норму в 14 раз.
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россия, москва, происшествия, департамент здравоохранения г. москвы
Россия, Москва, Происшествия, Департамент здравоохранения г. Москвы
12:37 15.08.2022 (обновлено: 13:16 15.08.2022)
 
Пострадавшую от отравления газом в доме в Москве выписали из больницы

Одну пострадавшую в доме на юго-востоке Москвы перевели в обычную палату, вторую выписали

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы у жилого на проспекте 40 лет Октября, где жителей эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества
Оперативные службы у жилого на проспекте 40 лет Октября, где жителей эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы у жилого на проспекте 40 лет Октября, где жителей эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Одна из пострадавших от отравления в доме на юго-востоке Москвы находится в состоянии средней тяжести, ее перевели из реанимации в обычную палату, вторую пострадавшую выписали из больницы, рассказали РИА Новости в медицинских учреждениях.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы в воскресенье вечером. Столичный депздрав сообщил, что за медпомощью обратились трое жильцов. Две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. Все отравившиеся - члены одной семьи. При этом среди медиков, по данным депздрава, пострадавших от неизвестного вещества нет. Одна из пострадавших находилась в отделении токсико-реанимации, диагноз - отравление угарным газом.
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Три жителя дома в ЮВАО с признаками отравления обратились за помощью
"Ее сегодня перевели из реанимации в палату. Состояние средней тяжести, температура нормальная", - рассказали в больнице.
В другом медучреждении, куда была госпитализирована вторая пострадавшая, сообщили агентству, что в понедельник она была выписана из стационара.
В комплексе городского хозяйства столицы журналистам сообщили, что утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы не обнаружено. В экстренных службах РИА Новости впоследствии сообщили, что концентрация углекислого газа в московской пятиэтажке превышала норму в 14 раз.
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