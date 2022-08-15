https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809664356.html

Пострадавшую от отравления газом в доме в Москве выписали из больницы

Пострадавшую от отравления газом в доме в Москве выписали из больницы - РИА Новости, 15.08.2022

Пострадавшую от отравления газом в доме в Москве выписали из больницы

Одна из пострадавших от отравления в доме на юго-востоке Москвы находится в состоянии средней тяжести, ее перевели из реанимации в обычную палату, вторую... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:37

2022-08-15T12:37

2022-08-15T13:16

россия

москва

происшествия

департамент здравоохранения г. москвы

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Одна из пострадавших от отравления в доме на юго-востоке Москвы находится в состоянии средней тяжести, ее перевели из реанимации в обычную палату, вторую пострадавшую выписали из больницы, рассказали РИА Новости в медицинских учреждениях.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы в воскресенье вечером. Столичный депздрав сообщил, что за медпомощью обратились трое жильцов. Две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. Все отравившиеся - члены одной семьи. При этом среди медиков, по данным депздрава, пострадавших от неизвестного вещества нет. Одна из пострадавших находилась в отделении токсико-реанимации, диагноз - отравление угарным газом."Ее сегодня перевели из реанимации в палату. Состояние средней тяжести, температура нормальная", - рассказали в больнице.В другом медучреждении, куда была госпитализирована вторая пострадавшая, сообщили агентству, что в понедельник она была выписана из стационара.В комплексе городского хозяйства столицы журналистам сообщили, что утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы не обнаружено. В экстренных службах РИА Новости впоследствии сообщили, что концентрация углекислого газа в московской пятиэтажке превышала норму в 14 раз.

https://ria.ru/20220814/otravlenie-1809570843.html

https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809599808.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, департамент здравоохранения г. москвы