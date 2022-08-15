https://ria.ru/20220815/ostanovki-1809847047.html

В Подмосковье заменили 180 старых остановочных павильонов

В Подмосковье заменили 180 старых остановочных павильонов - РИА Новости, 15.08.2022

В Подмосковье заменили 180 старых остановочных павильонов

В Подмосковье начали активно заменять старые остановочные павильоны. 180 новых сооружений появились в 16 городских округах, работы проведены на 87%. Об этом... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:12

2022-08-15T20:12

2022-08-15T20:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809841720_0:32:2000:1157_1920x0_80_0_0_9d10ba79a21b3ed5c3f895b66a042017.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Подмосковье начали активно заменять старые остановочные павильоны. 180 новых сооружений появились в 16 городских округах, работы проведены на 87%. Об этом сообщил телеканал "360"."Всего в этом году заменят 201 павильон в 28 городских округах, работы будут выполнены силами производственных комплексов “Мосавтодора”", – рассказал глава минтранса Подмосковья Алексей Гержик.Рекордное количество остановок заменили в Чехове. Там появились 36 павильонов. Большая часть из них расположилась на Старосимферопольском шоссе, улицах Чехова, Гагарина и Колхозной, а также в микрорайоне Венюково.Каждая остановка имеет скамейку и урну. В черте города устанавливают павильоны из металлического каркаса и ударопрочного стекла, а за пределами – из металлической панели.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)