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В Подмосковье заменили 180 старых остановочных павильонов
В Подмосковье заменили 180 старых остановочных павильонов - РИА Новости, 15.08.2022
В Подмосковье заменили 180 старых остановочных павильонов
В Подмосковье начали активно заменять старые остановочные павильоны. 180 новых сооружений появились в 16 городских округах, работы проведены на 87%. Об этом... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:12
2022-08-15T20:12
2022-08-15T20:12
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Подмосковье начали активно заменять старые остановочные павильоны. 180 новых сооружений появились в 16 городских округах, работы проведены на 87%. Об этом сообщил телеканал "360"."Всего в этом году заменят 201 павильон в 28 городских округах, работы будут выполнены силами производственных комплексов “Мосавтодора”", – рассказал глава минтранса Подмосковья Алексей Гержик.Рекордное количество остановок заменили в Чехове. Там появились 36 павильонов. Большая часть из них расположилась на Старосимферопольском шоссе, улицах Чехова, Гагарина и Колхозной, а также в микрорайоне Венюково.Каждая остановка имеет скамейку и урну. В черте города устанавливают павильоны из металлического каркаса и ударопрочного стекла, а за пределами – из металлической панели.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
В Подмосковье начали активно заменять старые остановочные павильоны. 180 новых сооружений появились в 16 городских округах, работы проведены на 87%. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Всего в этом году заменят 201 павильон в 28 городских округах, работы будут выполнены силами производственных комплексов “Мосавтодора”", – рассказал глава минтранса Подмосковья Алексей Гержик.
Рекордное количество остановок заменили в Чехове. Там появились 36 павильонов. Большая часть из них расположилась на Старосимферопольском шоссе, улицах Чехова, Гагарина и Колхозной, а также в микрорайоне Венюково.
Каждая остановка имеет скамейку и урну. В черте города устанавливают павильоны из металлического каркаса и ударопрочного стекла, а за пределами – из металлической панели.