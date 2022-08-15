https://ria.ru/20220815/oruzhie-1809752360.html

Путин: многие образцы российского оружия на годы опережают зарубежные

Путин: многие образцы российского оружия на годы опережают зарубежные - РИА Новости, 15.08.2022

Путин: многие образцы российского оружия на годы опережают зарубежные

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают иностранные аналоги, заявил Владимир Путин на открытии форума "Армия-2022". РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:46

2022-08-15T15:46

2022-08-15T17:01

безопасность

форум "армия-2022"

владимир путин

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают иностранные аналоги, заявил Владимир Путин на открытии форума "Армия-2022".По его словам, именно эти направления будут определять будущее вооруженных сил.Путин добавил, что россияне гордятся своими армией и флотом, которые всегда надежно обеспечивали безопасность Родины. Он также отметил, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не идут на поводу у Запада."Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляются настоящий мужской характер и не прогибаются", — сказал он.Президент подчеркнул, что эти государства сделали свой выбор в пользу суверенитета, и хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга.Путин также подчернкул, что Россия дорожит прочными и дружественными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений, продолжил Путин.Он отметил, что российское оружие снискало признание профессионалов за надежность, качество и высокую эффективность, доказанную в реальных боевых действиях.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном центре "Патриот". Около полутора тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса представят новейшие образцы военной техники.

https://ria.ru/20220815/putin-1809735533.html

https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, форум "армия-2022", владимир путин