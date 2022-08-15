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Путин: многие образцы российского оружия на годы опережают зарубежные - РИА Новости, 15.08.2022
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Путин: многие образцы российского оружия на годы опережают зарубежные
Путин: многие образцы российского оружия на годы опережают зарубежные - РИА Новости, 15.08.2022
Путин: многие образцы российского оружия на годы опережают зарубежные
Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают иностранные аналоги, заявил Владимир Путин на открытии форума "Армия-2022". РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:46
2022-08-15T17:01
безопасность
форум "армия-2022"
владимир путин
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают иностранные аналоги, заявил Владимир Путин на открытии форума "Армия-2022".По его словам, именно эти направления будут определять будущее вооруженных сил.Путин добавил, что россияне гордятся своими армией и флотом, которые всегда надежно обеспечивали безопасность Родины. Он также отметил, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не идут на поводу у Запада."Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляются настоящий мужской характер и не прогибаются", — сказал он.Президент подчеркнул, что эти государства сделали свой выбор в пользу суверенитета, и хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга.Путин также подчернкул, что Россия дорожит прочными и дружественными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений, продолжил Путин.Он отметил, что российское оружие снискало признание профессионалов за надежность, качество и высокую эффективность, доказанную в реальных боевых действиях.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном центре "Патриот". Около полутора тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса представят новейшие образцы военной техники.
https://ria.ru/20220815/putin-1809735533.html
https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html
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безопасность, форум "армия-2022", владимир путин
Безопасность, Форум "Армия-2022", Владимир Путин
15:46 15.08.2022 (обновлено: 17:01 15.08.2022)
 
Путин: многие образцы российского оружия на годы опережают зарубежные

Путин: многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают иностранные аналоги, заявил Владимир Путин на открытии форума "Армия-2022".

"Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть и на десятилетия опережают зарубежные аналоги", — отметил глава государства.

По его словам, именно эти направления будут определять будущее вооруженных сил.
Путин добавил, что россияне гордятся своими армией и флотом, которые всегда надежно обеспечивали безопасность Родины. Он также отметил, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не идут на поводу у Запада.
"Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляются настоящий мужской характер и не прогибаются", — сказал он.
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Путин также подчернкул, что Россия дорожит прочными и дружественными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений, продолжил Путин.
Он отметил, что российское оружие снискало признание профессионалов за надежность, качество и высокую эффективность, доказанную в реальных боевых действиях.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном центре "Патриот". Около полутора тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса представят новейшие образцы военной техники.
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