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Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение армии - РИА Новости, 15.08.2022
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Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение армии
Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение армии - РИА Новости, 15.08.2022
Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение армии
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:01
2022-08-15T15:27
владимир путин
форум "армия-2022"
безопасность
московская область (подмосковье)
кубинка
алабино
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации."Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современными оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны – всей России", - сказал Путин в ходе форума "Армия 2022".Он отметил, что в 2022 году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций ОПК представят более 28 тысяч современных образцов военного и двойного назначения."Возможности применения российского оружия и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на площадках Кубинки и Алабино, а также на полигонах всех воинских округов и северного флота", - добавил президент.
https://ria.ru/20220815/putin-1809735533.html
московская область (подмосковье)
кубинка
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владимир путин, форум "армия-2022", безопасность, московская область (подмосковье), кубинка, алабино
Владимир Путин, Форум "Армия-2022", Безопасность, Московская область (Подмосковье), Кубинка, Алабино
15:01 15.08.2022 (обновлено: 15:27 15.08.2022)
 
Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение армии

Путин поблагодарил оружейников за оснащение вооружением, которое применяют в спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации.
"Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современными оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны – всей России", - сказал Путин в ходе форума "Армия 2022".
Он отметил, что в 2022 году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций ОПК представят более 28 тысяч современных образцов военного и двойного назначения.
"Возможности применения российского оружия и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на площадках Кубинки и Алабино, а также на полигонах всех воинских округов и северного флота", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Владимир ПутинФорум "Армия-2022"БезопасностьМосковская область (Подмосковье)КубинкаАлабино
 
 
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