https://ria.ru/20220815/oruzhie-1809731656.html

Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение армии

Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение армии - РИА Новости, 15.08.2022

Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение армии

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:01

2022-08-15T15:01

2022-08-15T15:27

владимир путин

форум "армия-2022"

безопасность

московская область (подмосковье)

кубинка

алабино

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации."Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современными оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны – всей России", - сказал Путин в ходе форума "Армия 2022".Он отметил, что в 2022 году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций ОПК представят более 28 тысяч современных образцов военного и двойного назначения."Возможности применения российского оружия и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на площадках Кубинки и Алабино, а также на полигонах всех воинских округов и северного флота", - добавил президент.

https://ria.ru/20220815/putin-1809735533.html

московская область (подмосковье)

кубинка

алабино

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Екатерина Зайцева

владимир путин, форум "армия-2022", безопасность, московская область (подмосковье), кубинка, алабино